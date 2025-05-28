Председателю правительства РФ Михаилу Мишустину глава челябинского холдинга по созданию роботов Андрей Гартунг показал роботов с грузоподъемностью 60 и 120 килограммов. Как сообщили в пресс-службе кабинета министров, глава правительства высоко оценил достигнутые результаты.
«Михаил Мишустин ознакомился с передовыми разработками ООО „Завод роботов“. Отдельное внимание было уделено видеоматериалам с производственной линией, запущенной 26 мая», — сообщило правительство в telegram-канале.
Глава правительства посетил выставку «Металлообработка-2025». Она проходит в московском «Экспоцентре». Мишустин увидел шестиосевых роботов-манипуляторов RusRobot. С функционалом консольно-портального робота RusRobot GR-40 грузоподъемностью 45 килограммов гость челябинского павильона смог ознакомиться, просмотрев видеоролик. Агрегат создан на основе отечественных технологий и разработок. Его появление стало возможным благодаря правительственной поддержке.
Как URA.RU сообщила пресс-служба «Завода роботов», Гартунг поделился с Мишутиным планами строительства новых предприятий, которые расширят роботостроение. Также руководитель раскрыл премьер-министру планы по объемам выпуска продукции.
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