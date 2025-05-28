Мишустину показали челябинских роботов для обрабатывающих заводов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин увидел роботов разной грузоподъемности
Михаил Мишустин увидел роботов разной грузоподъемности Фото:

Председателю правительства РФ Михаилу Мишустину глава челябинского холдинга по созданию роботов Андрей Гартунг показал роботов с грузоподъемностью 60 и 120 килограммов. Как сообщили в пресс-службе кабинета министров, глава правительства высоко оценил достигнутые результаты.

«Михаил Мишустин ознакомился с передовыми разработками ООО „Завод роботов“. Отдельное внимание было уделено видеоматериалам с производственной линией, запущенной 26 мая», — сообщило правительство в telegram-канале.

Глава правительства посетил выставку «Металлообработка-2025». Она проходит в московском «Экспоцентре». Мишустин увидел шестиосевых роботов-манипуляторов RusRobot. С функционалом консольно-портального робота RusRobot GR-40 грузоподъемностью 45 килограммов гость челябинского павильона смог ознакомиться, просмотрев видеоролик. Агрегат создан на основе отечественных технологий и разработок. Его появление стало возможным благодаря правительственной поддержке.

Как URA.RU сообщила пресс-служба «Завода роботов», Гартунг поделился с Мишутиным планами строительства новых предприятий, которые расширят роботостроение. Также руководитель раскрыл премьер-министру планы по объемам выпуска продукции.

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Председателю правительства РФ Михаилу Мишустину глава челябинского холдинга по созданию роботов Андрей Гартунг показал роботов с грузоподъемностью 60 и 120 килограммов. Как сообщили в пресс-службе кабинета министров, глава правительства высоко оценил достигнутые результаты. «Михаил Мишустин ознакомился с передовыми разработками ООО „Завод роботов“. Отдельное внимание было уделено видеоматериалам с производственной линией, запущенной 26 мая», — сообщило правительство в telegram-канале. Глава правительства посетил выставку «Металлообработка-2025». Она проходит в московском «Экспоцентре». Мишустин увидел шестиосевых роботов-манипуляторов RusRobot. С функционалом консольно-портального робота RusRobot GR-40 грузоподъемностью 45 килограммов гость челябинского павильона смог ознакомиться, просмотрев видеоролик. Агрегат создан на основе отечественных технологий и разработок. Его появление стало возможным благодаря правительственной поддержке. Как URA.RU сообщила пресс-служба «Завода роботов», Гартунг поделился с Мишутиным планами строительства новых предприятий, которые расширят роботостроение. Также руководитель раскрыл премьер-министру планы по объемам выпуска продукции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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