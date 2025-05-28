28 мая 2025

В Челябинске в День защиты детей пройдут пенные вечеринки, мастер-классы и водная битва. Афиша

В Челябинске в День защиты детей пройдут более 15 праздничных мероприятий
© Служба новостей «URA.RU»
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День города 229 лет. Екатеринбург , пена, пенная пушка, пенная вечеринка, пенная дискотека
В горсаду Пушкина устроят пенное шоу Фото:

В Челябинске в День защиты детей 1 июня городские парки и торговые центры подготовили десятки развлечений. Среди них — фестиваль бесплатного мороженого, пенное шоу, дискотеки и спектакли. Кроме того, всей семьей можно будет покататься на собачьих упряжках в хаски-центре. Маленьких гостей ждут творческие мастер-классы, встречи с аниматорами и даже кузнечное шоу. О самых интересных событиях праздника — в материале URA.RU.

1 июня: День защиты детей

Развлекательные центры и парки (0+)

«Максилэнд» в ТРК «Космос» приглашает детей и родителей на праздник, посвященный встрече лета и Дню защиты детей. С 12:00 до 17:00 гостей ждут мастер-классы по созданию игрушек-антистрессов, брелоков и слаймов, а также коктейли и десерты. В 14:30 стартует игровая программа «ВВЕРХ» с шоу артистов и воздушными шарами, а в 16:30 начнется неоновая дискотека с конфетти и бумажным шоу. Вход по билетам — от 1 100 рублей.

Кубанский казачий хор. Курган
Воздушные шары запустят в честь праздника
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В «Максилэнде» на Артиллерийской с 14:00 пройдет праздник с воздушным шоу, надувными тоннелями и встречей с гигантской гориллой. Вход — от 1 100 рублей.

В «Джунгли Сити» в 13:00 начнется интерактивная программа с Единорогом: ребята смогут потанцевать, проверить интуицию и даже заглянуть в загадочную коробку с сюрпризами. Чтобы забрать подарок, детям, возможно, придется пройти через насекомых, тараканов или зайчиков. Стоимость входа — 1 150 рублей.

Торговые центры ждут на праздник (0+)

В ТРК «Горки» в 14:00 состоится бесплатное хит-лото с песнями, танцами и розыгрышем призов. Гостей будут ждать на фудкорте. Участие бесплатное, но по регистрации.

В ТРК «Елки» с 12:00 на первом этаже пройдут аквагрим, мастер-классы по фигуркам из шариков, спектакль и фотосессии. Посещение бесплатное.

Гастропарк в ТРК «Фокус» и КРК «Мегаполис» приглашают маленьких гостей и их семьи на спектакли, конкурсы, игры и аквагрим. Вход свободный. Мероприятия начнутся в 13:00 и 15:00 соответственно.

Веселье в городских парках (0+)

Производство мороженого на Хладокомбинате №3. Екатеринбург
Детей бесплатно угостят мороженным
Фото:

В парке имени Гагарина с 10:00 до 22:00 пройдет фестиваль мороженого «Единорожок». Детей ждет сладкий рай: 30 000 порций мороженого, интерактивы, концерты и другие угощения. Участие бесплатное.

В горсаду имени Пушкина с 12:00 стартует большая концертная программа с выступлениями юных артистов, дискотекой и пенным шоу. Ребята смогут поучаствовать в мастер-классах, поиграть с гигантским лего и даже устроить водную битву.

В парке «Металлург» с 10:00 пройдут мастер-классы по робототехнике и созданию восковых свечей. Вход свободный.

В «Театральном пространстве Свободы» в 15:00 покажут кукольный спектакль «Петрушка», угостят пиццей и сладостями, а также проведут розыгрыш билетов на летние представления и творческие мастер-классы.

Бесплатное кино (6+)

В холле кинотеатра «Знамя» развернется выставка работ талантливых челябинских мастериц, которые не только покажут своих кукол, но и проведут увлекательные мастер-классы по их созданию. Юных гостей ждет театрализованная программа и показы фильмов:

  • 12:00 — «Ганзель и Гретель: Миссия „Спящая красавица“» (12+),
  • 14:00 — «Геройчики. Незваный гость» (0+),
  • 17:00 — «Соловей против Муромца» (6+).

Дети до 14 лет проходят бесплатно при условии покупки билета взрослым — 200 рублей.

Японская вечеринка в кондитерской (6+)

Camorra Pizza e Birra. Екатеринбург
На мастер-класс детей ждут вместе с родителями
Фото:

В кондитерской «Высший Вкус» в 11:00 дети вместе с родителями смогут приготовить пиццу «Кошечка» и необычный коктейль «Битое стекло», а также отправиться на экскурсию по кондитерской с дегустацией сладостей. Стоимость участия — 1 550 рублей.

Морские приключения (0+)

Ресторан «Камчатка» с 13:00 до 16:00 превратится в пиратскую бухту. Детей ждет бесплатный аквагрим, игровая программа с аниматорами на свежем воздухе, сладкая вата и фееричный салют из мыльных пузырей.

Праздник на горнолыжке (0+)

Горнолыжный комплекс «Солнечная долина» приглашает детей и родителей на праздник с 12:00 до 13:00. В программе: танцевальные игры, конкурсы и спортивные эстафеты. Каждый маленький участник получит сладкий подарок. Мероприятие бесплатное.

Выходные в хаски-центре (0+)

«Обская кузница» Виталия Горшкова. Сургут
У детей появится возможность попробовать себя в кузнечном деле
Фото:

Центр «Аквилон» приглашает на семейный отдых 31 мая и 1 июня. Мероприятия будут посвящены лету и Дню защиты детей. Для гостей проведут пенную вечеринку, общение с хаски и самоедами, катание на упряжках, творческие мастер-классы и кузнечное шоу. Дети до трех лет — бесплатно. Стоимость — от 890 рублей.

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В Челябинске в День защиты детей 1 июня городские парки и торговые центры подготовили десятки развлечений. Среди них — фестиваль бесплатного мороженого, пенное шоу, дискотеки и спектакли. Кроме того, всей семьей можно будет покататься на собачьих упряжках в хаски-центре. Маленьких гостей ждут творческие мастер-классы, встречи с аниматорами и даже кузнечное шоу. О самых интересных событиях праздника — в материале URA.RU. «Максилэнд» в ТРК «Космос» приглашает детей и родителей на праздник, посвященный встрече лета и Дню защиты детей. С 12:00 до 17:00 гостей ждут мастер-классы по созданию игрушек-антистрессов, брелоков и слаймов, а также коктейли и десерты. В 14:30 стартует игровая программа «ВВЕРХ» с шоу артистов и воздушными шарами, а в 16:30 начнется неоновая дискотека с конфетти и бумажным шоу. Вход по билетам — от 1 100 рублей. В «Максилэнде» на Артиллерийской с 14:00 пройдет праздник с воздушным шоу, надувными тоннелями и встречей с гигантской гориллой. Вход — от 1 100 рублей. В «Джунгли Сити» в 13:00 начнется интерактивная программа с Единорогом: ребята смогут потанцевать, проверить интуицию и даже заглянуть в загадочную коробку с сюрпризами. Чтобы забрать подарок, детям, возможно, придется пройти через насекомых, тараканов или зайчиков. Стоимость входа — 1 150 рублей. В ТРК «Горки» в 14:00 состоится бесплатное хит-лото с песнями, танцами и розыгрышем призов. Гостей будут ждать на фудкорте. Участие бесплатное, но по регистрации. В ТРК «Елки» с 12:00 на первом этаже пройдут аквагрим, мастер-классы по фигуркам из шариков, спектакль и фотосессии. Посещение бесплатное. Гастропарк в ТРК «Фокус» и КРК «Мегаполис» приглашают маленьких гостей и их семьи на спектакли, конкурсы, игры и аквагрим. Вход свободный. Мероприятия начнутся в 13:00 и 15:00 соответственно. В парке имени Гагарина с 10:00 до 22:00 пройдет фестиваль мороженого «Единорожок». Детей ждет сладкий рай: 30 000 порций мороженого, интерактивы, концерты и другие угощения. Участие бесплатное. В горсаду имени Пушкина с 12:00 стартует большая концертная программа с выступлениями юных артистов, дискотекой и пенным шоу. Ребята смогут поучаствовать в мастер-классах, поиграть с гигантским лего и даже устроить водную битву. В парке «Металлург» с 10:00 пройдут мастер-классы по робототехнике и созданию восковых свечей. Вход свободный. В «Театральном пространстве Свободы» в 15:00 покажут кукольный спектакль «Петрушка», угостят пиццей и сладостями, а также проведут розыгрыш билетов на летние представления и творческие мастер-классы. В холле кинотеатра «Знамя» развернется выставка работ талантливых челябинских мастериц, которые не только покажут своих кукол, но и проведут увлекательные мастер-классы по их созданию. Юных гостей ждет театрализованная программа и показы фильмов: Дети до 14 лет проходят бесплатно при условии покупки билета взрослым — 200 рублей. В кондитерской «Высший Вкус» в 11:00 дети вместе с родителями смогут приготовить пиццу «Кошечка» и необычный коктейль «Битое стекло», а также отправиться на экскурсию по кондитерской с дегустацией сладостей. Стоимость участия — 1 550 рублей. Ресторан «Камчатка» с 13:00 до 16:00 превратится в пиратскую бухту. Детей ждет бесплатный аквагрим, игровая программа с аниматорами на свежем воздухе, сладкая вата и фееричный салют из мыльных пузырей. Горнолыжный комплекс «Солнечная долина» приглашает детей и родителей на праздник с 12:00 до 13:00. В программе: танцевальные игры, конкурсы и спортивные эстафеты. Каждый маленький участник получит сладкий подарок. Мероприятие бесплатное. Центр «Аквилон» приглашает на семейный отдых 31 мая и 1 июня. Мероприятия будут посвящены лету и Дню защиты детей. Для гостей проведут пенную вечеринку, общение с хаски и самоедами, катание на упряжках, творческие мастер-классы и кузнечное шоу. Дети до трех лет — бесплатно. Стоимость — от 890 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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