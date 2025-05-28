В Челябинске в День защиты детей пройдут пенные вечеринки, мастер-классы и водная битва. Афиша

В Челябинске в День защиты детей пройдут более 15 праздничных мероприятий

29 мая 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

В горсаду Пушкина устроят пенное шоу Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Челябинске в День защиты детей 1 июня городские парки и торговые центры подготовили десятки развлечений. Среди них — фестиваль бесплатного мороженого, пенное шоу, дискотеки и спектакли. Кроме того, всей семьей можно будет покататься на собачьих упряжках в хаски-центре. Маленьких гостей ждут творческие мастер-классы, встречи с аниматорами и даже кузнечное шоу. О самых интересных событиях праздника — в материале URA.RU. 1 июня: День защиты детей Развлекательные центры и парки (0+) «Максилэнд» в ТРК «Космос» приглашает детей и родителей на праздник, посвященный встрече лета и Дню защиты детей. С 12:00 до 17:00 гостей ждут мастер-классы по созданию игрушек-антистрессов, брелоков и слаймов, а также коктейли и десерты. В 14:30 стартует игровая программа «ВВЕРХ» с шоу артистов и воздушными шарами, а в 16:30 начнется неоновая дискотека с конфетти и бумажным шоу. Вход по билетам — от 1 100 рублей. Воздушные шары запустят в честь праздника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В «Максилэнде» на Артиллерийской с 14:00 пройдет праздник с воздушным шоу, надувными тоннелями и встречей с гигантской гориллой. Вход — от 1 100 рублей. В «Джунгли Сити» в 13:00 начнется интерактивная программа с Единорогом: ребята смогут потанцевать, проверить интуицию и даже заглянуть в загадочную коробку с сюрпризами. Чтобы забрать подарок, детям, возможно, придется пройти через насекомых, тараканов или зайчиков. Стоимость входа — 1 150 рублей. Торговые центры ждут на праздник (0+) В ТРК «Горки» в 14:00 состоится бесплатное хит-лото с песнями, танцами и розыгрышем призов. Гостей будут ждать на фудкорте. Участие бесплатное, но по регистрации. В ТРК «Елки» с 12:00 на первом этаже пройдут аквагрим, мастер-классы по фигуркам из шариков, спектакль и фотосессии. Посещение бесплатное. Гастропарк в ТРК «Фокус» и КРК «Мегаполис» приглашают маленьких гостей и их семьи на спектакли, конкурсы, игры и аквагрим. Вход свободный. Мероприятия начнутся в 13:00 и 15:00 соответственно. Веселье в городских парках (0+) Детей бесплатно угостят мороженным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В парке имени Гагарина с 10:00 до 22:00 пройдет фестиваль мороженого «Единорожок». Детей ждет сладкий рай: 30 000 порций мороженого, интерактивы, концерты и другие угощения. Участие бесплатное. В горсаду имени Пушкина с 12:00 стартует большая концертная программа с выступлениями юных артистов, дискотекой и пенным шоу. Ребята смогут поучаствовать в мастер-классах, поиграть с гигантским лего и даже устроить водную битву. В парке «Металлург» с 10:00 пройдут мастер-классы по робототехнике и созданию восковых свечей. Вход свободный. В «Театральном пространстве Свободы» в 15:00 покажут кукольный спектакль «Петрушка», угостят пиццей и сладостями, а также проведут розыгрыш билетов на летние представления и творческие мастер-классы. Бесплатное кино (6+) В холле кинотеатра «Знамя» развернется выставка работ талантливых челябинских мастериц, которые не только покажут своих кукол, но и проведут увлекательные мастер-классы по их созданию. Юных гостей ждет театрализованная программа и показы фильмов: 12:00 — «Ганзель и Гретель: Миссия „Спящая красавица“» (12+),

— «Ганзель и Гретель: Миссия „Спящая красавица“» (12+), 14:00 — «Геройчики. Незваный гость» (0+),

— «Геройчики. Незваный гость» (0+), 17:00 — «Соловей против Муромца» (6+). Дети до 14 лет проходят бесплатно при условии покупки билета взрослым — 200 рублей. Японская вечеринка в кондитерской (6+) На мастер-класс детей ждут вместе с родителями Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В кондитерской «Высший Вкус» в 11:00 дети вместе с родителями смогут приготовить пиццу «Кошечка» и необычный коктейль «Битое стекло», а также отправиться на экскурсию по кондитерской с дегустацией сладостей. Стоимость участия — 1 550 рублей. Морские приключения (0+) Ресторан «Камчатка» с 13:00 до 16:00 превратится в пиратскую бухту. Детей ждет бесплатный аквагрим, игровая программа с аниматорами на свежем воздухе, сладкая вата и фееричный салют из мыльных пузырей. Праздник на горнолыжке (0+) Горнолыжный комплекс «Солнечная долина» приглашает детей и родителей на праздник с 12:00 до 13:00. В программе: танцевальные игры, конкурсы и спортивные эстафеты. Каждый маленький участник получит сладкий подарок. Мероприятие бесплатное. Выходные в хаски-центре (0+) У детей появится возможность попробовать себя в кузнечном деле Фото: Алексей Андронов © URA.RU Центр «Аквилон» приглашает на семейный отдых 31 мая и 1 июня. Мероприятия будут посвящены лету и Дню защиты детей. Для гостей проведут пенную вечеринку, общение с хаски и самоедами, катание на упряжках, творческие мастер-классы и кузнечное шоу. Дети до трех лет — бесплатно. Стоимость — от 890 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в День защиты детей 1 июня городские парки и торговые центры подготовили десятки развлечений. Среди них — фестиваль бесплатного мороженого, пенное шоу, дискотеки и спектакли. Кроме того, всей семьей можно будет покататься на собачьих упряжках в хаски-центре. Маленьких гостей ждут творческие мастер-классы, встречи с аниматорами и даже кузнечное шоу. О самых интересных событиях праздника — в материале URA.RU. «Максилэнд» в ТРК «Космос» приглашает детей и родителей на праздник, посвященный встрече лета и Дню защиты детей. С 12:00 до 17:00 гостей ждут мастер-классы по созданию игрушек-антистрессов, брелоков и слаймов, а также коктейли и десерты. В 14:30 стартует игровая программа «ВВЕРХ» с шоу артистов и воздушными шарами, а в 16:30 начнется неоновая дискотека с конфетти и бумажным шоу. Вход по билетам — от 1 100 рублей. В «Максилэнде» на Артиллерийской с 14:00 пройдет праздник с воздушным шоу, надувными тоннелями и встречей с гигантской гориллой. Вход — от 1 100 рублей. В «Джунгли Сити» в 13:00 начнется интерактивная программа с Единорогом: ребята смогут потанцевать, проверить интуицию и даже заглянуть в загадочную коробку с сюрпризами. Чтобы забрать подарок, детям, возможно, придется пройти через насекомых, тараканов или зайчиков. Стоимость входа — 1 150 рублей. В ТРК «Горки» в 14:00 состоится бесплатное хит-лото с песнями, танцами и розыгрышем призов. Гостей будут ждать на фудкорте. Участие бесплатное, но по регистрации. В ТРК «Елки» с 12:00 на первом этаже пройдут аквагрим, мастер-классы по фигуркам из шариков, спектакль и фотосессии. Посещение бесплатное. Гастропарк в ТРК «Фокус» и КРК «Мегаполис» приглашают маленьких гостей и их семьи на спектакли, конкурсы, игры и аквагрим. Вход свободный. Мероприятия начнутся в 13:00 и 15:00 соответственно. В парке имени Гагарина с 10:00 до 22:00 пройдет фестиваль мороженого «Единорожок». Детей ждет сладкий рай: 30 000 порций мороженого, интерактивы, концерты и другие угощения. Участие бесплатное. В горсаду имени Пушкина с 12:00 стартует большая концертная программа с выступлениями юных артистов, дискотекой и пенным шоу. Ребята смогут поучаствовать в мастер-классах, поиграть с гигантским лего и даже устроить водную битву. В парке «Металлург» с 10:00 пройдут мастер-классы по робототехнике и созданию восковых свечей. Вход свободный. В «Театральном пространстве Свободы» в 15:00 покажут кукольный спектакль «Петрушка», угостят пиццей и сладостями, а также проведут розыгрыш билетов на летние представления и творческие мастер-классы. В холле кинотеатра «Знамя» развернется выставка работ талантливых челябинских мастериц, которые не только покажут своих кукол, но и проведут увлекательные мастер-классы по их созданию. Юных гостей ждет театрализованная программа и показы фильмов: Дети до 14 лет проходят бесплатно при условии покупки билета взрослым — 200 рублей. В кондитерской «Высший Вкус» в 11:00 дети вместе с родителями смогут приготовить пиццу «Кошечка» и необычный коктейль «Битое стекло», а также отправиться на экскурсию по кондитерской с дегустацией сладостей. Стоимость участия — 1 550 рублей. Ресторан «Камчатка» с 13:00 до 16:00 превратится в пиратскую бухту. Детей ждет бесплатный аквагрим, игровая программа с аниматорами на свежем воздухе, сладкая вата и фееричный салют из мыльных пузырей. Горнолыжный комплекс «Солнечная долина» приглашает детей и родителей на праздник с 12:00 до 13:00. В программе: танцевальные игры, конкурсы и спортивные эстафеты. Каждый маленький участник получит сладкий подарок. Мероприятие бесплатное. Центр «Аквилон» приглашает на семейный отдых 31 мая и 1 июня. Мероприятия будут посвящены лету и Дню защиты детей. Для гостей проведут пенную вечеринку, общение с хаски и самоедами, катание на упряжках, творческие мастер-классы и кузнечное шоу. Дети до трех лет — бесплатно. Стоимость — от 890 рублей.