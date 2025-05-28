Россия даст достойный ответ на возможную эскалацию со стороны Запада, если немецкое оружие будет использовано против Москвы. Такое мнение URA.RU выразил эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин, комментируя заявление Маргариты Симоньян о потенциальном ударе по Берлину в случае атаки с применением ракет Taurus.
«На сегодняшний день Мерц является провокатором террористов. Он запустил эту новость для того, чтобы и Великобритания, и Франция, и Украина посмотрели, как будет реагировать на это Россия. Я думаю, что сейчас будет принято компетентное решение, и Россия даст достойный ответ на подобную провокацию», — заявил Кошкин.
По его словам, Европа сознательно движется в сторону нарастания конфликта с Россией, и в случае необходимости у Москвы есть все необходимые ресурсы для реагирования. Кошкин подчеркнул, что обсуждение возможных мер уже ведётся, и они будут соответствовать уровню угрозы.
Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что в московских кабинетах обсуждаются последствия возможного использования немецких ракет Taurus по российской столице. Она отметила, что разрешение на использование ракет может иметь только одно значение, поскольку украинские военные не способны ни обслуживать эти ракеты, ни программировать для них полетные задания. В связи с этим, по ее словам, России не остается иного выбора, кроме как нанести удар по Берлину.
Поводом для обсуждения стал недавний комментарий канцлера ФРГ Фридриха Мерца, что Британия, Франция, Германия и США якобы сняли ограничения по дальнобойности поставляемого Украине вооружения. Однако о намерениях поставить такое оружие для ВСУ он не упомянул.
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