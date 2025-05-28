Миллиардер из ХМАО, входящий в список Forbes, отметил день рождения на работе

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Глава «Сургутнефтегаза» отметил отметил 74-летие
Глава «Сургутнефтегаза» отметил отметил 74-летие Фото:

Генеральный директор нефтяной компании «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов, входящий в сотню самых богатых россиян по версии Forbes, отметил свой 74-й день рождения на рабочем месте в Сургуте (ХМАО). Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к руководству компании.

«Настроение у Владимира Леонидовича хорошее. Он приезжает на работу обычно рано, часам к семи утра — вот с этого времени сегодня и идут поздравления», — рассказал инсайдер.

По словам источника агентства, глава нефтяной компании не планировал никаких торжеств. «Праздновать день рождения Богданов не собирается. Дата не круглая, и он к этому событию относится не столь серьезно. Для него день рождения компании — более весомый повод для празднования», — отметил собеседник URA.RU.

Глава нефтяной компании родился 28 мая 1951 года в селе Суерка Тюменской области. С 1984 года Богданов бессменно руководит «Сургутнефтегазом» и считается одним из самых влиятельных топ-менеджеров отрасли.

В апреле 2025 года Forbes оценил состояние Богданова в 1,4 млрд долларов. Он остается одной из самых закрытых фигур в российском бизнесе, известен скромностью и нежеланием афишировать личную жизнь.

В пресс-службе компании URA.RU сообщили, что информации о праздновании не поступало. Никаких мероприятий в честь дня рождения не планируется.

Ранее URA.RU писало, что Богданов входит в число самых богатых людей ХМАО. По итогам 2023 года его компания «Сургутнефтегаз» получила более 1,3 трлн рублей прибыли.

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Генеральный директор нефтяной компании «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов, входящий в сотню самых богатых россиян по версии Forbes, отметил свой 74-й день рождения на рабочем месте в Сургуте (ХМАО). Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к руководству компании. «Настроение у Владимира Леонидовича хорошее. Он приезжает на работу обычно рано, часам к семи утра — вот с этого времени сегодня и идут поздравления», — рассказал инсайдер. По словам источника агентства, глава нефтяной компании не планировал никаких торжеств. «Праздновать день рождения Богданов не собирается. Дата не круглая, и он к этому событию относится не столь серьезно. Для него день рождения компании — более весомый повод для празднования», — отметил собеседник URA.RU. Глава нефтяной компании родился 28 мая 1951 года в селе Суерка Тюменской области. С 1984 года Богданов бессменно руководит «Сургутнефтегазом» и считается одним из самых влиятельных топ-менеджеров отрасли. В апреле 2025 года Forbes оценил состояние Богданова в 1,4 млрд долларов. Он остается одной из самых закрытых фигур в российском бизнесе, известен скромностью и нежеланием афишировать личную жизнь. В пресс-службе компании URA.RU сообщили, что информации о праздновании не поступало. Никаких мероприятий в честь дня рождения не планируется. Ранее URA.RU писало, что Богданов входит в число самых богатых людей ХМАО. По итогам 2023 года его компания «Сургутнефтегаз» получила более 1,3 трлн рублей прибыли.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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