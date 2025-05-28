Мединский: Россия предложила дату следующих переговоров

Россия предложила провести второй раунд переговоров с Украиной. Об этом сообщил помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский. По его словам, Россия указала конкретные дату и место для обмена меморандумами и дальнейшего обсуждения условий прекращения огня.
«Умерову позвонил сегодня я и предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами. Там же, сразу на месте, мы готовы начать содержательное сущностное обсуждение каждого из пунктов пакетного соглашения по будущему прекращению огня», — заявил Мединский. Цитату приводит ТАСС.
Он уточнил, что инициатива о встрече исходила от российской стороны после того, как в мировых СМИ появились сообщения о звонке украинского министра обороны Рустема Умерова, который якобы обвинял Россию в затягивании процесса подготовки меморандума. «Ждем как можно быстрее от них подтверждения и готовы в обозначенную нами дату — в ближайшие дни — лично встретиться и начать работать. В интересах долгосрочного мира и спасения человеческих жизней», — добавил он.
Ранее стороны уже обменялись предложениями по прекращению огня и подтвердили намерение провести второй раунд переговоров, однако конкретные даты встречи не назывались. Глава украинской делегации Рустем Умеров также сообщал о договоренностях по обмену пленными по схеме «1000 на 1000». Переговоры между Россией и Украиной проходят на фоне сообщений о затягивании процесса подготовки меморандума.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.