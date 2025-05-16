Мединский ответил, когда стартуют новые переговоры с Украиной

Второй раунд переговоров России и Украины состоится после обмена предложениями по прекращению огня. Об этом заявил глава делегации РФ в стамбульских переговорах Владимир Мединский.
«После обмена планами прекращения огня РФ и Украина продолжат переговоры, заявил Мединский», — передает его слова ТАСС. Конкретные даты следующих встреч пока не назывались.
Глава украинской делегации Рустем Умеров также подтвердил договоренности о втором раунде переговоров с Россией. Также он анонсировал масштабный обмен пленными по схеме «1000 на 1000», не уточнив конкретные сроки проведения. URA.RU ведет онлайн-трансляцию переговоров.
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