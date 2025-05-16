Мединский ответил, когда стартуют новые переговоры с Украиной

Мединский: переговоры продолжатся после прекращения огня
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Мединский заявил об удовлетворительных результатах переговорах
Мединский заявил об удовлетворительных результатах переговорах Фото:
новость из сюжета
В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры

Второй раунд переговоров России и Украины состоится после обмена предложениями по прекращению огня. Об этом заявил глава делегации РФ в стамбульских переговорах Владимир Мединский.

«После обмена планами прекращения огня РФ и Украина продолжат переговоры, заявил Мединский», — передает его слова ТАСС. Конкретные даты следующих встреч пока не назывались.

Глава украинской делегации Рустем Умеров также подтвердил договоренности о втором раунде переговоров с Россией. Также он анонсировал масштабный обмен пленными по схеме «1000 на 1000», не уточнив конкретные сроки проведения. URA.RU ведет онлайн-трансляцию переговоров.

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Второй раунд переговоров России и Украины состоится после обмена предложениями по прекращению огня. Об этом заявил глава делегации РФ в стамбульских переговорах Владимир Мединский. «После обмена планами прекращения огня РФ и Украина продолжат переговоры, заявил Мединский», — передает его слова ТАСС. Конкретные даты следующих встреч пока не назывались. Глава украинской делегации Рустем Умеров также подтвердил договоренности о втором раунде переговоров с Россией. Также он анонсировал масштабный обмен пленными по схеме «1000 на 1000», не уточнив конкретные сроки проведения. URA.RU ведет онлайн-трансляцию переговоров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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