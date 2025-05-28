Уральский полпред Жога на мотоцикле проехал до Магнитогорска через Троицк

Полпред президента в УрФО Артем Жога в рамках мотопробега, посвященного юбилею Победы, посетил Троицк и Магнитогорск в Челябинской области. Об этом Жога сообщил в своем telegram-канале.
«Проехали почти 600 км по Челябинской области. В День пограничника заехали в город Троицк, который расположен в нескольких километрах от границы с Казахстаном. Южный форпост Уральского федерального округа. Здесь пообщался с отрядом юных пограничников. Хорошие ребята, которые любят свою малую Родину», — сообщил Жога.
Первым городом региона, который Жога посетил в рамках мотопробега, стал Челябинск. По словам Жоги, главное впечатление от пробега — очень красивый и удивительный Урал. Каждые 100 км менялся ландшафт, потрясающие виды: горы, лес, озера, степь. Завершил сегодняшний день полпред в Магнитогорске — городе трудовой доблести.
В рамках мотопробега Жога намерен посетить все города трудовой доблести региона. На сегодня, помимо Челябинска и Магнитогорска, почетное звание присвоено Миассу и Златоусту.
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