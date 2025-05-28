В санатории «Сосновая Роща», который находится недалеко от села Звериноголовское в Курганской области, завершается ремонт номеров в корпусах. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков.
«В санатории в этом году завершаем все основные ремонты номеров. На эти цели правительство совместно с „Курганфармацией“ выделило 150 млн рублей», — написал глава области в своем telegram-канале.
По словам Шумкова, на территории санатория уже построены глэмпинги и коттеджи. Планируется также разместить в местах отдыха торговые точки, отметил губернатор.
Ранее гендиректор АО «Курганфармация» Андрей Шальнев заявил на заседании облдумы, что на ремонт «Сосновой Рощи» уже потратили полмиллиарда рублей. Он добавил, что работы по модернизации санатория скоро завершатся.
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