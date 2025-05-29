На квасе, кефире или шампанском: топ оригинальных рецептов ко Дню окрошки

Окрошка — холодный суп с освежающим вкусом и доступными ингредиентами. Это блюдо считается летним, так как прекрасно утоляет жажду и является одним из самых популярных у россиян. 30 мая в России отмечают День окрошки и это отличный повод устроить себе маленький летний праздник. URA.RU рассказывает, как появилось это блюдо и собрало топ рецептов его приготовления.
Когда отмечают День окрошки в 2025 году
30 мая в России отмечают вкусный и по-летнему легкий праздник — День окрошки. Эта дата остается неизменной и символично предвещает приход жары и сезона свежих овощей.
Главная традиция праздника — приготовить и насладиться тарелкой окрошки. Это холодный суп, который не одно столетие считается классикой русской кухни. В основе блюда обычно лежит один из кисломолочных или кисло-сладких напитков: квас, кефир, сыворотка или минеральная вода.
В окрошку принято добавлять свежие огурцы, редис или редьку, большое количество зелени — зеленый лук, укроп, петрушку. Часто добавляют вареные яйца, отварной картофель и щепотку тертого хрена для пикантности. Мясная составляющая может включать говядину, свинину, курятину или традиционную вареную колбасу.
Когда появилась окрошка
На Руси крестьяне издавна готовили простые холодные супы из овощей на квасе или простокваше. Окрошка зародилась на Руси как ответ на летнюю жару: крестьяне смешивали сезонные овощи и зелень с освежающим кисло-сладким напитком.
Предком этого супа считалась ботвинья — густой «зеленый» отвар из протертой свекольной ботвы, щавеля и шпината, приправленный домашним ржаным квасом и ломтиками красной рыбы. Рецепт ботвиньи подробно описан в «Домострое» XVI века.
Название «окрошка» происходит от «крошить» — все ингредиенты мелко нарезались ножом или терлись на терке. В классических вариантах XVIII–XIX веков список составляли такой:
- Овощи и зелень: свежие огурцы, редис, отварной картофель, морковь, репа, щавель, укроп, петрушка, зеленый лук.
- Белковая часть: жареное или отварное мясо (говядина, курятина), язык, ветчина, колбаса, реже — рыба.
- Кислая заправка: домашний квас (из ржаного хлеба с добавлением сухофруктов), сыворотка, кефир, айран, а в некоторых губерниях — разведенный свекольный бульон.
- Приправы: сметана или майонез, горчица, хрен, несколько капель яблочного или винного уксуса, перец, растительное масло.
С течением времени рецепты окрошки разнообразились. Иногда добавляли маринованные грибы, капусту, соленые сливы или даже дикий чеснок из леса — все зависело от доступных запасов.
Региональные вариации
- На Урале и в Сибири вместо свежих огурцов шли кислые из капусты или клюквенный морс.
- В Поволжье добавляли щепотку тмина и несколько ягод калины для легкой терпкости.
- В Прибалтике и на Северо-Западе в квас клали корень хрена или веточку эстрагона.
Сегодня окрошку можно приготовить всего за 15–20 минут: ингредиенты нарезают очень мелко, чтобы они быстрее впитали вкус заливки. Для усиления освежающего эффекта в блюдо нередко добавляют лед или заранее охлаждают квас до температуры 4–6 градусов.
Кто и когда придумал окрошку
Истинное происхождение окрошки до сих пор остается предметом споров среди историков кулинарии. У этого освежающего блюда — холодного супа, который многие так любят в летнюю жару, нет единого установленного автора или конкретной даты появления. Однако существует несколько наиболее вероятных версий:
Русские крестьянские корни
По одной из самых распространенных теорий, окрошка возникла в России в XVIII веке. Считается, что это было простое крестьянское блюдо, придумано как легкий и питательный обед для жарких летних дней.
Крестьяне, работающие в поле, использовали доступные ингредиенты: нарезали вареные или свежие овощи, добавляли немного мяса или рыбы, зелень, яйца и заливали все холодным квасом — основным напитком на Руси. Эта окрошка была сытной, охлаждающей и легко усваивалась.
Восточное влияние: татарское блюдо дограма
Существует версия, что окрошка могла быть адаптацией татарского блюда дограма (или дограмач), которое также готовилось из мелко нарезанного мяса, овощей и зелени. Заливалась эта смесь либо квасом, либо другим кисловатым напитком. Учитывая длительное взаимодействие русской и тюркской кухонь, вполне возможно, что рецепты могли пересекаться и трансформироваться.
Персидские мотивы: суп абгушт
Некоторые исследователи проводят параллели с персидским густым супом абгушт — мясным блюдом с овощами, нутом и травами. Его, правда, подавали горячим, но сама идея сочетания мяса, овощей и зелени в одном блюде с жидкой основой перекликается с концепцией окрошки. Через торговые пути и культурные обмены отдельные кулинарные элементы могли проникать на Русь и видоизменяться под местные продукты и климат.
Распространение за пределами России
Несмотря на споры о происхождении, сегодня окрошка известна не только в России, но и в странах Восточной Европы и Центральной Азии. Ее аналоги можно встретить в кухнях Беларуси, Украины, Узбекистана — в виде чалопа и даже на Балканах — в виде таратора. Каждая из этих стран добавляет в рецепт что-то свое, придавая блюду уникальные местные черты.
Рецепты окрошки
Окрошка на квасе
Ингредиенты на 4 порции:
- докторская колбаса (или ветчина) — 300 г;
- отварной картофель — 3 шт. (средние);
- свежие огурцы — 2 шт.;
- редис — 150 г;
- яйца — 4 шт.;
- зеленый лук — 1 пучок;
- укроп/петрушка — 1 пучок;
- квас (не слишком сладкий) — 1 л;
- сметана — 150 г;
- горчица — 1 ч. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление: картофель и яйца необходимо отварить до готовности и затем остудить. Колбасу нарезать мелкими кубиками размером примерно 0,5?0,5 см. Овощи — такие как огурцы и редис — следует очистить от кожуры в случае горечи, после чего нарезать их тонкой соломкой. В глубокой посуде соединить колбасу, нарезанные овощи, измельченный зеленый лук, а также кубики картофеля и яиц.
Посолить, поперчить и добавить горчицу по вкусу. Смесь рекомендуется оставить на 10 минут, чтобы соль способствовала выделению сока из овощей, благодаря чему окрошка станет более сочной. Непосредственно перед подачей влить охлажденный квас. В каждую порцию добавить по 1–2 столовые ложки сметаны и посыпать свежей измельченной зеленью.
Окрошка на кефире
Ингредиенты:
- картофель — 300 г;
- яйца — 5 шт.;
- редис — 300 г;
- огурцы — 300 г;
- вареная колбаса — 300 г;
- зеленый лук — 1 пучок;
- петрушка — 1 пучок;
- укроп — 1 пучок;
- острая горчица — 1 ст. л.;
- кефир 3,2% — 1 л;
- минеральная вода — 300 мл;
- соль, перец — по вкусу
Приготовление: картофель и яйца следует отварить. Редис, огурцы и колбасу нарезать небольшими кубиками. Зелень измельчить ножом. Яйца очистить, разрезать пополам, желтки аккуратно отделить и поместить в отдельную посуду, добавить к ним горчицу и размять вилкой до получения однородной массы. Белки нарезать мелкими кубиками.
В кастрюлю выложить подготовленные овощи, зелень, яйца и колбасу. Посолить по вкусу. Затем залить ингредиенты кефиром и добавить минеральную воду, регулируя консистенцию блюда (обычно на 1 литр кефира требуется 250–300 мл минеральной воды). Все тщательно перемешать и поставить в холодильник на 30 минут для настаивания.
Окрошка на шампанском
Ингредиенты
- картофель — 2 шт;
- перепелиные яица — 6 шт;
- огурец — 2 шт;
- редиска — 2 шт;
- креветки — 5 шт;
- пучок базилика;
- сметана — 3 ст.л.;
- просекко — 0,5 литра.
- соль, перец — по вкусу
Приготовление: картофель необходимо отварить, после чего нарезать его небольшими кубиками. Один огурец следует натереть на терке, отжать сок, а образовавшуюся жидкость перелить в отдельный стакан. Второй огурец вместе с редисом нарезать кружочками. Листья базилика мелко порубить. Яйца сварить вкрутую, затем разрезать пополам. Креветки также требуется отварить и очистить от панциря.
Подготовленные ингредиенты разложить по пиалам, затем залить их огуречным соком и добавить охлажденную сметану. Блюдо украсить свежей зеленью. Непосредственно перед подачей к столу влить в тарелку шампанское. Для усиления вкуса рекомендуется дополнительно использовать сметану, хрен или горчицу.
Окрошка с копченой курицей на минералке
Ингредиенты:
- картофель — 5–6 шт.;
- яйца — 6 шт.;
- свежие огурцы — 4–5 шт.;
- копченые куриные окорочка — 2 шт.;
- редис — 10–12 шт.;
- зеленый лук — 1 пучок;
- укроп и петрушка — по половине пучка;
- соль, перец — по вкусу;
- сметана — по вкусу;
- газированная минеральная вода — по вкусу;
- лимонная кислота — 1 щепотка
Приготовление: картофель и яйца следует отварить и затем остудить. После этого картофель, яйца, редис и огурцы нарезаются кубиками. С куриных окорочков необходимо снять кожицу, после чего мясо нарезается небольшими кусочками. Зелень мелко шинкуется.
Все подготовленные компоненты помещаются в большую посуду и тщательно смешиваются. К полученной смеси добавляются лимонная кислота, соль и сметана, потом блюдо нужно отправить в холодильник на 30 минут. В завершение вливается минеральная вода, после чего ингредиенты вновь перемешиваются до однородной консистенции.
Окрошка с семгой и айраном
Ингредиенты:
- слабосоленая семга — 300 г;
- картофель — 4–5 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- свежие огурцы — 3 шт.;
- айран — 1 л;
- зеленый лук — по вкусу;
- укроп — 3–4 веточки;
- соль, перец — по вкусу;
- сметана — по вкусу;
- лед — несколько кубиков
Приготовление: филе семги следует отварить в воде с добавлением небольшого количества соли, затем остудить и нарезать мелкими кусочками. Картофель и яйца также отвариваются, после чего охлаждаются. Картофель, яйца и огурцы нарезаются кубиками.
Зелень измельчается. Все подготовленные ингредиенты соединяются и раскладываются по тарелкам. Окрошка заливается айраном, после чего блюдо при необходимости солят, добавляют перец и остальные приправы по вкусу.
Народные приметы связанные с окрошкой
С окрошкой, как с истинно народным блюдом, связано немало старинных поверий и примет. Одно из них гласит: если 30 мая — в День окрошки — съесть не меньше трех тарелок этого холодного супа, можно привлечь в дом удачу, здоровье и финансовое благополучие на все лето. Считается, что каждая порция «охлаждает беды» и открывает путь к легкому, радостному сезону.
Существуют и другие поверья. По народным представлениям, окрошка, приготовленная именно в этот день, обладает особой силой — якобы она не только освежает в жару, но и помогает восстановить силы, прогнать усталость и даже укрепить иммунитет. Поэтому в некоторых семьях суп варят по старинным рецептам и обязательно подают всей семье, как некий летний оберег.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.