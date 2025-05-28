28 мая 2025

Семье Мединского поступают угрозы с Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мединском поступают угрозы с Украины
Мединском поступают угрозы с Украины Фото:

Украинские националисты начали угрожать семье главы российской делегации на переговорах с Украиной Владимира Мединского. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Украинские нацисты угрожают семье Владимира Мединского», — сообщает ТАСС со ссылкой на Мирошника. Ранее Мединский сообщал, что Россия предложила дату следующих переговоров с Украиной. Как известно, они должны пройти второго июня в Стамбуле.

Президент России Владимир Путин утвердил состав российской делегации для ведения переговоров с Украиной, возглавляемой помощником президента Владимиром Мединским. Соответствующее распоряжение подписано главой государства. В делегацию включены заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, а также заместитель министра обороны Александр Фомин.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские националисты начали угрожать семье главы российской делегации на переговорах с Украиной Владимира Мединского. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. «Украинские нацисты угрожают семье Владимира Мединского», — сообщает ТАСС со ссылкой на Мирошника. Ранее Мединский сообщал, что Россия предложила дату следующих переговоров с Украиной. Как известно, они должны пройти второго июня в Стамбуле. Президент России Владимир Путин утвердил состав российской делегации для ведения переговоров с Украиной, возглавляемой помощником президента Владимиром Мединским. Соответствующее распоряжение подписано главой государства. В делегацию включены заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, а также заместитель министра обороны Александр Фомин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...