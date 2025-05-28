Жители ХМАО научатся копить и инвестировать на семейном фестивале

В Ханты-Мансийске пройдет семейный фестиваль сбережений и инвестиций
© Служба новостей «URA.RU»
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В команде должен быть минимум один взрослый старше 18 лет (архивное фото)
В команде должен быть минимум один взрослый старше 18 лет (архивное фото) Фото:

В Ханты-Мансийске 31 мая пройдет муниципальный этап II Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций. Жителей округа ждут квизы, лекции, деловые игры и мастер-классы.

«В государственной библиотеке 31 мая в 11:00 по адресу улица Мира, 2 пройдет муниципальный этап. На нем жителей окружной столицы ждет квиз, деловая игра, мастер-класс, а также два дополнительных мероприятия на тему долгосрочных сбережений, страхования, инвестиций», — сообщается в telegram-канале «Ханты-Мансийск — Онлайн».

К участию допускаются семейные команды, состоящие из двух-четырех человек, при этом в составе обязательно наличие как минимум одного взрослого старше 18 лет. Победители представят Ханты-Мансийск на региональном этапе, для участия необходимо подать заявку до 29 мая.

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В Ханты-Мансийске 31 мая пройдет муниципальный этап II Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций. Жителей округа ждут квизы, лекции, деловые игры и мастер-классы. «В государственной библиотеке 31 мая в 11:00 по адресу улица Мира, 2 пройдет муниципальный этап. На нем жителей окружной столицы ждет квиз, деловая игра, мастер-класс, а также два дополнительных мероприятия на тему долгосрочных сбережений, страхования, инвестиций», — сообщается в telegram-канале «Ханты-Мансийск — Онлайн». К участию допускаются семейные команды, состоящие из двух-четырех человек, при этом в составе обязательно наличие как минимум одного взрослого старше 18 лет. Победители представят Ханты-Мансийск на региональном этапе, для участия необходимо подать заявку до 29 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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