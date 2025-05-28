Жители ХМАО научатся копить и инвестировать на семейном фестивале

В Ханты-Мансийске 31 мая пройдет муниципальный этап II Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций. Жителей округа ждут квизы, лекции, деловые игры и мастер-классы.
«В государственной библиотеке 31 мая в 11:00 по адресу улица Мира, 2 пройдет муниципальный этап. На нем жителей окружной столицы ждет квиз, деловая игра, мастер-класс, а также два дополнительных мероприятия на тему долгосрочных сбережений, страхования, инвестиций», — сообщается в telegram-канале «Ханты-Мансийск — Онлайн».
К участию допускаются семейные команды, состоящие из двух-четырех человек, при этом в составе обязательно наличие как минимум одного взрослого старше 18 лет. Победители представят Ханты-Мансийск на региональном этапе, для участия необходимо подать заявку до 29 мая.
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