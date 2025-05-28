В Екатеринбурге мужчина избил 11-летнего мальчика около автовокзала. Предполагается, что он был пьян. На место сразу прибыли полицейские и забрали мужчину в участок. В отделе он стал отрицать, что бил мальчика. Информацию об этом URA.RU подтвердили в полиции города.
«На место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции. Мужчина, с которым у несовершеннолетнего произошел конфликт, был установлен и опрошен. Он отрицает факт рукоприкладства», — сообщили в ведомстве. В больнице проводится обследование ребенка с целью выявления возможных травм.
Полиция ведет проверку по данному делу. По итогу освидетельствования мальчика будут приняты соответсвующее меры.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!