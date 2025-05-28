28 мая 2025

Пьяный екатеринбуржец избил ребенка, но в полиции стал отрицать свою вину

© Служба новостей «URA.RU»
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Мальчику было всего 11 лет
Мальчику было всего 11 лет Фото:

В Екатеринбурге мужчина избил 11-летнего мальчика около автовокзала. Предполагается, что он был пьян. На место сразу прибыли полицейские и забрали мужчину в участок. В отделе он стал отрицать, что бил мальчика. Информацию об этом URA.RU подтвердили в полиции города.

«На место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции. Мужчина, с которым у несовершеннолетнего произошел конфликт, был установлен и опрошен. Он отрицает факт рукоприкладства», — сообщили в ведомстве. В больнице проводится обследование ребенка с целью выявления возможных травм.

Полиция ведет проверку по данному делу. По итогу освидетельствования мальчика будут приняты соответсвующее меры.

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В Екатеринбурге мужчина избил 11-летнего мальчика около автовокзала. Предполагается, что он был пьян. На место сразу прибыли полицейские и забрали мужчину в участок. В отделе он стал отрицать, что бил мальчика. Информацию об этом URA.RU подтвердили в полиции города. «На место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции. Мужчина, с которым у несовершеннолетнего произошел конфликт, был установлен и опрошен. Он отрицает факт рукоприкладства», — сообщили в ведомстве. В больнице проводится обследование ребенка с целью выявления возможных травм. Полиция ведет проверку по данному делу. По итогу освидетельствования мальчика будут приняты соответсвующее меры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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