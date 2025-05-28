28 мая 2025

Shot: в Ставрополе неизвестный взорвал гранату во дворе дома. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина взорвал гранату
Мужчина взорвал гранату Фото:

Мужчина взорвал гранату вечером 28 мая у жилого дома в Ставрополе. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Предварительно, неизвестный взорвал гранату у жилого дома в Ставрополе. Минимум два человека пострадали», — передает канал.

Уточняется, что взрыв произошел в 204-м квартале города на улице Чехова. По словам очевидцев, случайные прохожие получили осколочные ранения. На месте работали экстренные службы и медики, пишет Shot.

В УМВД России по Ставропольскому краю направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается. 

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Мужчина взорвал гранату вечером 28 мая у жилого дома в Ставрополе. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Предварительно, неизвестный взорвал гранату у жилого дома в Ставрополе. Минимум два человека пострадали», — передает канал. Уточняется, что взрыв произошел в 204-м квартале города на улице Чехова. По словам очевидцев, случайные прохожие получили осколочные ранения. На месте работали экстренные службы и медики, пишет Shot. В УМВД России по Ставропольскому краю направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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