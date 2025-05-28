Курганцы пожалели героиню выпуска «Мама в 16» из-за раннего секса

Люди пожалели 17-летнюю девушку Надю из села Мехонское Курганской области, которая стала участницей телепроекта «Мама в 16». Они написали в комментариях, что ранний секс и беременность до наступления совершеннолетия создают много трудностей для юных девушек. Об этом сообщает telegram-канал «Курганистан».
«Девушка совершила опрометчивый поступок, когда забеременела в 16 лет. Но пожалейте ее, не надо хейтить», — пишут подписчики канала после просмотра выпуска шоу на телеканале «Ю» от 28 мая.
По мнению курганцев, главное, что Надя сохранила ребенка и не стала делать аборт. Подписчики привели много примеров, когда судьбы девушек ломались из-за прерывания беременности.
«Уверена, что девочкам, которые попали в такую ситуацию, точно не просто. Остается их только понять», — написала одна из горожанок. Также курганцы отметили, что важно сделать правильные выводы из передачи. Это не пропаганда раннего секса, тут головой думать надо, чтобы жизнь прожить разумно и счастливо, указывают подписчики канала.
Ранее создатели шоу сообщали, что съемки эпизода с Надеждой были приостановлены из-за непредвиденных обстоятельств. Тем не менее, выпуск был доснят и вышел в эфир. В последние месяцы в России обсуждается поддержка беременных школьниц, в том числе через единовременные выплаты, чтобы помочь девушкам справиться с трудностями. В обществе идут споры по этому поводу.
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