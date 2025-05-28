В Екатеринбурге задержали парня, который забирал деньги у обманутых пенсионеров и передавал их мошенникам. Его последней жертвой стала бабушка, которая поверила в «аварию» с участием своего сына и отдала аферистам 500 тысяч рублей. Об этом сообщает telegram-канал «Патрульный участок», который ведет силовое ведомство.
«Пенсионерка собрала все имеющиеся у нее денежные средства в размере 500 тысяч рублей, обернула их в бумагу, скрепила резинкой, обмотала полотенцем и положила все это в сумку. Затем по инструкции звонившего передала сумку с деньгами курьеру, который ожидал ее на лестничной площадке возле квартиры», — сказано в сообщении. Забирать деньги пришел 22-летний житель Югорска, который до этого нигде не работал.
Парню дали деньги на билет до Екатеринбурга. Уже в городе ему сказали купить новый телефон для связи с «работодателями» и для съема квартиры на одну ночь. В итоге, когда «курьер» пришел забирать деньги у бабушки, его задержали. Парень хотел оставить 50 тысяч рублей себе в качестве процента.
В отношении молодого человека расследуется уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ — мошенничество в крупном размере. Парню может светить до шести лет тюрьмы. Сейчас силовики выясняют, у кого еще он мог забрать деньги.
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