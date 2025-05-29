Стоимость популярной игрушки Лабубу в России достигла 100 тысяч рублей

В Москве на сервисе «Авито» за 100 тысяч рублей продают игрушку Labubu x Pronounce. Продавец утверждает, что это коллекционный экземляр.
«Так, на „Авито“ в Москве выставили на продажу коллекционную фигурку Labubu x Pronounce за 100 тысяч рублей», — сообщает корреспондент «Подмосковья сегодня». Он также же передает слова продавца о том, что это оригинальный экземпляр, привезенный из Вьетнама.
Китайский бренд Pop Mart выпустил первую коллекцию этих игрушек еще в 2019 году. Настоящую популярность монстрики обрели в 2025 году, став хитом среди детей и взрослых. Звезды вроде Рианны и Ким Кардашьян сделали Лабубу модным аксессуаром, подняв спрос до небес. Высота фиолетового монстра со злобной улыбкой составляет 40 см.
Ранее сообщалось, что Лабубу вытесняют классические букеты на свадьбах. Невесты все чаще выбирают броски этих игрушек гостям вместо цветов, создавая новый тренд, сообщает «Царьград».
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