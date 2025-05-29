Экономист оценил вероятность исчезновения наличных денег в России

Экономист Беляев: россияне пока не готовы отказаться от наличных денег
© Служба новостей «URA.RU»
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Беляев рассказал, что наличные деньги обслуживают теневой оборот
Беляев рассказал, что наличные деньги обслуживают теневой оборот Фото:

Россияне пока психологически не готовы отказаться от наличных денег. К такому выводу пришел экономист Михаил Беляев.

«Люди пока не готовы отказаться от наличных денег — тех, которые можно потрогать руками», — передает его слова Ридус. Даже в технологически развитых странах, таких как Исландия, около 10% расчетов по-прежнему проводятся наличными. Он также добавил, что старшее и среднее поколения, несмотря на освоение цифровых платежей, продолжают доверять привычным купюрам и монетам.

Беляев подчеркнул, что в удаленных регионах России наличные остаются основным средством платежа из-за отсутствия инфраструктуры для безналичных операций. Кроме того, они критически важны в чрезвычайных ситуациях, таких как массовые отключения электричества. Также наличные обслуживают теневой сектор экономики, который, по оценкам, составляет до 25% оборота, несмотря на растущую популярность криптовалют.

Ранее экономист рассказал, что бумажные деньги сохранят актуальность в России, несмотря на рост безналичных платежей. При этом исследование показало, что 33% молодых россиян до 34 лет вообще не носят с собой наличных, передает MK.RU.

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Россияне пока психологически не готовы отказаться от наличных денег. К такому выводу пришел экономист Михаил Беляев. «Люди пока не готовы отказаться от наличных денег — тех, которые можно потрогать руками», — передает его слова Ридус. Даже в технологически развитых странах, таких как Исландия, около 10% расчетов по-прежнему проводятся наличными. Он также добавил, что старшее и среднее поколения, несмотря на освоение цифровых платежей, продолжают доверять привычным купюрам и монетам. Беляев подчеркнул, что в удаленных регионах России наличные остаются основным средством платежа из-за отсутствия инфраструктуры для безналичных операций. Кроме того, они критически важны в чрезвычайных ситуациях, таких как массовые отключения электричества. Также наличные обслуживают теневой сектор экономики, который, по оценкам, составляет до 25% оборота, несмотря на растущую популярность криптовалют. Ранее экономист рассказал, что бумажные деньги сохранят актуальность в России, несмотря на рост безналичных платежей. При этом исследование показало, что 33% молодых россиян до 34 лет вообще не носят с собой наличных, передает MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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