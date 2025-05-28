28 мая 2025

Паслер сменил руководство в свердловском минздраве, приехали оренбуржцы

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Встреча Дениса Паслера с секретарями отделений ЕР. Екатеринбург , паслер денис
Денис Паслер утвердил кадровые решения его зама Фото:

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поменял руководство в минздраве Свердловской области, который возглавляет его соратница и заместитель Татьяна Савинова. Заместителями министра стали два чиновника, работавшие на аналогичных должностях в подчинении у Савиновой в Оренбуржье.

Это, как следует из сообщения департамента информполитики региона, Евгений Кречетов и Вячеслав Липатов. Другими замами Савиновой губернатор назначил руководителя екатеринбургской станции скорой помощи Игоря Пушкарева и Екатерину Барсаеву — начальницу отдела организации лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности свердловского минздрава.

Все они приступают к работе с 30 мая. Покидающие позиции заместителей министра Денис Демидов, Андрей Шастин (его отставку URA.RU анонсировало на прошлой неделе) и Елена Чадова рассматривают предложения о работе в системе свердловского минздрава.

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Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поменял руководство в минздраве Свердловской области, который возглавляет его соратница и заместитель Татьяна Савинова. Заместителями министра стали два чиновника, работавшие на аналогичных должностях в подчинении у Савиновой в Оренбуржье. Это, как следует из сообщения департамента информполитики региона, Евгений Кречетов и Вячеслав Липатов. Другими замами Савиновой губернатор назначил руководителя екатеринбургской станции скорой помощи Игоря Пушкарева и Екатерину Барсаеву — начальницу отдела организации лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности свердловского минздрава. Все они приступают к работе с 30 мая. Покидающие позиции заместителей министра Денис Демидов, Андрей Шастин (его отставку URA.RU анонсировало на прошлой неделе) и Елена Чадова рассматривают предложения о работе в системе свердловского минздрава.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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