Общество Здоровье Паслер сменил руководство в свердловском минздраве, приехали оренбуржцы 29 мая 2025 в 09:43 Размер текста - 17 + Денис Паслер утвердил кадровые решения его зама Фото: Илья Московец © URA.RU Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поменял руководство в минздраве Свердловской области, который возглавляет его соратница и заместитель Татьяна Савинова. Заместителями министра стали два чиновника, работавшие на аналогичных должностях в подчинении у Савиновой в Оренбуржье. Это, как следует из сообщения департамента информполитики региона, Евгений Кречетов и Вячеслав Липатов. Другими замами Савиновой губернатор назначил руководителя екатеринбургской станции скорой помощи Игоря Пушкарева и Екатерину Барсаеву — начальницу отдела организации лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности свердловского минздрава. Все они приступают к работе с 30 мая. Покидающие позиции заместителей министра Денис Демидов, Андрей Шастин (его отставку URA.RU анонсировало на прошлой неделе) и Елена Чадова рассматривают предложения о работе в системе свердловского минздрава. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поменял руководство в минздраве Свердловской области, который возглавляет его соратница и заместитель Татьяна Савинова. Заместителями министра стали два чиновника, работавшие на аналогичных должностях в подчинении у Савиновой в Оренбуржье. Это, как следует из сообщения департамента информполитики региона, Евгений Кречетов и Вячеслав Липатов. Другими замами Савиновой губернатор назначил руководителя екатеринбургской станции скорой помощи Игоря Пушкарева и Екатерину Барсаеву — начальницу отдела организации лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности свердловского минздрава. Все они приступают к работе с 30 мая. Покидающие позиции заместителей министра Денис Демидов, Андрей Шастин (его отставку URA.RU анонсировало на прошлой неделе) и Елена Чадова рассматривают предложения о работе в системе свердловского минздрава. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям