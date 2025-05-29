В Башкирии из-за фена умерла новорожденная девочка

Сегодня утром подтвердили смерть новорожденной девочки, получившей ожоги от фена в квартире города Октябрьский. Об этом сообщили МЧС Башкортостана.
«Новорожденный малыш, получивший ожоги в квартире в Октябрьском, скончался в больнице», — сообщает telegram-канал ведомства. Ранее Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин сообщил, что трехнедельный младенец получил тяжелые ожоги в Октябрьском. По предварительным данным, причиной стал оставленный включенным фен, в связи с чем возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ.
Ранее 25 мая на мусороперерабатывающем предприятии в Рязани обнаружили тело новорожденного ребенка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка») для установления всех обстоятельств трагедии, сообщает «Царьград».
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