Роскачество назвало марку опасного стирального порошка

Роскачество опубликовало результаты масштабного исследования безопасности стиральных порошков. Эксперты протестировали 20 популярных брендов, включая продукцию из России, Белоруссии, Турции и Китая. Проверка проводилась по 48 параметрам, охватывающим качество, безопасность и достоверность маркировки.
«Стоит отметить, что почти все исследованные образцы безопасны, если использовать их по назначению», — говорится в исследовании Роскачества, результаты которого оказались в распоряжении РИА Новости. Исключением стал порошок Tide китайского производства — он не прошел тест по показателю раздражающего действия на конъюнктиву глаз при использовании для стирки детской одежды.
Эксперты отдельно оценили эффективность удаления различных типов загрязнений. Все порошки справились с белковыми пятнами (например, кровь) лучше, чем с масляными. Лидером по удалению масляных загрязнений стал порошок Index. По отстирыванию крови нормативу Роскачества соответствовали «Персил», «Аист», Index и Bimax. Хуже всех справились Dosia и китайский Tide.
Исследование показало, что стиральные порошки не способствуют посерению ткани. Однако некоторые средства могут вызывать пожелтение или подсинивание. При этом ни один из порошков не повлиял на яркость и стойкость цвета тканей после 15 стирок при 40°C. Высокое пенообразование может привести к поломке стиральной машины. Наибольшую пену образовывали Tide (Китай), Peros, Bimax, «Миф» и «Лоск» — эти марки не соответствовали опережающему стандарту Роскачества по этому параметру. Кроме того, у ряда порошков («АВС», «Мара», Sorti, «Биолан», «Самокат», «Каждый день» и китайский Tide) выявлено повышенное отложение солей жесткости на нагревательных элементах, что может ускорить износ техники.
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