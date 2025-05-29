Названы самые популярные направления у российских путешественников в 2025 году

Вьетнам и Китай стали самыми популярными направлениями для отдыха в 2025 году
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Безусловным лидером стал вьетнамский курорт Нячанг
Безусловным лидером стал вьетнамский курорт Нячанг Фото:

Согласно исследованию, Вьетнам, Китай и Египет стали самыми быстрорастущими зарубежными направлениями для отдыха граждан России, значительно опередив другие популярные курорты. Такие данные предоставили аналитики агрегатора туров Onlinetours.

«Вьетнам, Китай и Египет возглавили список самых быстрорастущих направлений для отдыха россиян в 2025 году», — пишет РБК, ссылаясь на результаты исследования. Безусловным лидером стал вьетнамский курорт Нячанг. После запуска прямых рейсов из России спрос на отдых в этом регионе увеличился более чем в семь раз. За прошедший год россияне потратили на путевки в Нячанг 39,5 миллионов рублей, что почти в 15 раз превышает прошлогодние показатели.

Китай также вошел в тройку самых быстрорастущих направлений. Особенно популярными стали заливы Ялонг и Санья, спрос на которые вырос более чем в пять раз, а общий оборот по ним достиг 44 миллионов рублей. Не отстает и Дадунхай — здесь рост спроса составил 219%, а туристы потратили на поездки 38 миллионов рублей, что на 25 миллионов больше, чем в 2024 году.

Третье место по динамике роста занимает Египет. Курорт Шаркс Бей привлек втрое больше российских туристов по сравнению с прошлым годом, а такие направления, как Шарм-эль-Шейх, Набк Бей и Хургада, стали вдвое популярнее. Египет традиционно остается одним из самых востребованных направлений для пляжного отдыха у россиян.

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Согласно исследованию, Вьетнам, Китай и Египет стали самыми быстрорастущими зарубежными направлениями для отдыха граждан России, значительно опередив другие популярные курорты. Такие данные предоставили аналитики агрегатора туров Onlinetours. «Вьетнам, Китай и Египет возглавили список самых быстрорастущих направлений для отдыха россиян в 2025 году», — пишет РБК, ссылаясь на результаты исследования. Безусловным лидером стал вьетнамский курорт Нячанг. После запуска прямых рейсов из России спрос на отдых в этом регионе увеличился более чем в семь раз. За прошедший год россияне потратили на путевки в Нячанг 39,5 миллионов рублей, что почти в 15 раз превышает прошлогодние показатели. Китай также вошел в тройку самых быстрорастущих направлений. Особенно популярными стали заливы Ялонг и Санья, спрос на которые вырос более чем в пять раз, а общий оборот по ним достиг 44 миллионов рублей. Не отстает и Дадунхай — здесь рост спроса составил 219%, а туристы потратили на поездки 38 миллионов рублей, что на 25 миллионов больше, чем в 2024 году. Третье место по динамике роста занимает Египет. Курорт Шаркс Бей привлек втрое больше российских туристов по сравнению с прошлым годом, а такие направления, как Шарм-эль-Шейх, Набк Бей и Хургада, стали вдвое популярнее. Египет традиционно остается одним из самых востребованных направлений для пляжного отдыха у россиян.
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