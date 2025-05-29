В Ставрополе из-за взрыва погиб ветеран СВО

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В результате ночного взрыва на улице Чехова в Ставрополе погиб ветеран СВО, участник программы «Время Героев» Заур Гурциев. На месте происшествия работают правоохранительные органы. Об этом сообщает губернатор Ставропольского края в своем telegram-канале.
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