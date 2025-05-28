В Тюмени не могут закрыть дефицит водителей автобусов, требуется еще свыше 100 человек

В Тюмени в ПАТП №1 не хватает 115 водителей автобусов. С начала года на работу приняли 90 человек и еще 35 — уволили. Об этом URA.RU рассказал директор предприятия Роман Шулепов.
"В настоящее время текущая потребность в водителях автобусов составляет 115 человек. При этом за шесть прошедших месяцев дефицит водителей автобусов сократился на 34%. Текучесть кадров сократилась в 2,5 раза. <...> С января 2025 года принято на работу в качестве водителей автобусов на регулярных городских пассажирских маршрутах 90 человек, уволено 35 человек", — рассказал агентству Шулепов.
Ранее URA.RU писало, что на фоне дефицита кадров мэр Тюмени Максим Афанасьев объявил о повышении зарплат водителям автобусов до 85 тысяч рублей. В середине сентября 2024 года сообщалось, что ПАТП №1 готово принять 200 человек. Сотрудникам предприятия также предоставили официальное право на предоставление жилья от муниципалитета.
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