28 мая 2025

Жителей ХМАО предупредили о рекордном потеплении в начале июня

© Служба новостей «URA.RU»
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Температура превысит норму в ХМАО почти на 6 градусов
Температура превысит норму в ХМАО почти на 6 градусов Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе прогнозируют в начале июня сильное потепление. Синоптики ожидают, что температура превысит норму почти на 6 градусов.

«На период с 2 по 8 июня 2025 года среднесуточная температура воздуха по автономному округу прогнозируется от 8,5 до 23,5 градусов, что на 5,8 выше нормы и на 4,8 выше значений АППГ», — говорится на сайте департамента региональной безопасности. Синоптики также прогнозируют дождь и грозы.

Местами ожидается сильный ветер до 17 метров в секунду. Прежде всего это может коснуться Березовского, Кондинского, Советского и Октябрьского районов.

Ранее URA.RU рассказывало, что в конце мая также ожидается потепление до +21 градуса. Будет облачно, возможен небольшой дождь.

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В Ханты-Мансийском автономном округе прогнозируют в начале июня сильное потепление. Синоптики ожидают, что температура превысит норму почти на 6 градусов. «На период с 2 по 8 июня 2025 года среднесуточная температура воздуха по автономному округу прогнозируется от 8,5 до 23,5 градусов, что на 5,8 выше нормы и на 4,8 выше значений АППГ», — говорится на сайте департамента региональной безопасности. Синоптики также прогнозируют дождь и грозы. Местами ожидается сильный ветер до 17 метров в секунду. Прежде всего это может коснуться Березовского, Кондинского, Советского и Октябрьского районов. Ранее URA.RU рассказывало, что в конце мая также ожидается потепление до +21 градуса. Будет облачно, возможен небольшой дождь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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