Жителей ХМАО предупредили о рекордном потеплении в начале июня

В Ханты-Мансийском автономном округе прогнозируют в начале июня сильное потепление. Синоптики ожидают, что температура превысит норму почти на 6 градусов.
«На период с 2 по 8 июня 2025 года среднесуточная температура воздуха по автономному округу прогнозируется от 8,5 до 23,5 градусов, что на 5,8 выше нормы и на 4,8 выше значений АППГ», — говорится на сайте департамента региональной безопасности. Синоптики также прогнозируют дождь и грозы.
Местами ожидается сильный ветер до 17 метров в секунду. Прежде всего это может коснуться Березовского, Кондинского, Советского и Октябрьского районов.
Ранее URA.RU рассказывало, что в конце мая также ожидается потепление до +21 градуса. Будет облачно, возможен небольшой дождь.
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