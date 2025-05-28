Города и районы Челябинской области получат новую технику на содержание дорог

Депутаты заксобрания Челябинской области 29 мая одобрили поправки в областной бюджет на 2025 год. Как сообщили в пресс-службе заксобрания, дополнительные средства будут выделены на коммунальную технику, а также на социальные выплаты.
«Дополнительные средства областного бюджета по инициативе губернатора Алексея Текслера направят на решение актуальных социальных вопросов. 743 млн направят на приобретение коммунальной техники для муниципальных образований Челябинской области», — сообщили в пресс-службе.
Техника будет использоваться для содержания дорог и общественных пространств муниципальных образований региона. Всего планируется закупить 122 единицы техники.
Кроме того, 544 млн рублей выделено на предоставление единовременных выплат членам семей участников СВО. Это связано с расширением числа получателей мер соцподдержки.
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