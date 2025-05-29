Московский школьник под домашним арестом сможет сдать ЕГЭ

В Москве 18-летний школьник, находящийся под домашним арестом, сможет сдать ЕГЭ в этом году. Парень обвиняется в участии в деятельности группы телефонных мошенников.
«Московский школьник под домашним арестом сдаст ЕГЭ в этом году», — передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Молодой человек, по версии следствия, выступал курьером и дважды передавал крупные суммы денег, полученные преступным путем.
Во время слушания мать обвиняемого сообщила суду о датах проведения Единого государственного экзамена, в которых сын будет принимать участие. Судья учел эту информацию и перенес следующее заседание на более поздний срок, чтобы не препятствовать сдаче экзаменов. Пока не уточняется, будет ли подросток сдавать ЕГЭ в общем порядке вместе с другими выпускниками или для него будет организовано проведение экзаменов на дому.
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