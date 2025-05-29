Московский школьник под домашним арестом сможет сдать ЕГЭ

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Молодой человек выступал курьером у группы телефонных мошенников
Молодой человек выступал курьером у группы телефонных мошенников Фото:

В Москве 18-летний школьник, находящийся под домашним арестом, сможет сдать ЕГЭ в этом году. Парень обвиняется в участии в деятельности группы телефонных мошенников.

«Московский школьник под домашним арестом сдаст ЕГЭ в этом году», — передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Молодой человек, по версии следствия, выступал курьером и дважды передавал крупные суммы денег, полученные преступным путем.

Во время слушания мать обвиняемого сообщила суду о датах проведения Единого государственного экзамена, в которых сын будет принимать участие. Судья учел эту информацию и перенес следующее заседание на более поздний срок, чтобы не препятствовать сдаче экзаменов. Пока не уточняется, будет ли подросток сдавать ЕГЭ в общем порядке вместе с другими выпускниками или для него будет организовано проведение экзаменов на дому.

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В Москве 18-летний школьник, находящийся под домашним арестом, сможет сдать ЕГЭ в этом году. Парень обвиняется в участии в деятельности группы телефонных мошенников. «Московский школьник под домашним арестом сдаст ЕГЭ в этом году», — передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Молодой человек, по версии следствия, выступал курьером и дважды передавал крупные суммы денег, полученные преступным путем. Во время слушания мать обвиняемого сообщила суду о датах проведения Единого государственного экзамена, в которых сын будет принимать участие. Судья учел эту информацию и перенес следующее заседание на более поздний срок, чтобы не препятствовать сдаче экзаменов. Пока не уточняется, будет ли подросток сдавать ЕГЭ в общем порядке вместе с другими выпускниками или для него будет организовано проведение экзаменов на дому.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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