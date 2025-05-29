Появилось видео момента взрыва, при котором погиб замглавы Ставрополя

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Момент взрыва, при котором погиб Гурциев, попал на видео
Момент взрыва, при котором погиб Гурциев, попал на видео Фото:
новость из сюжета
Ветеран СВО погиб при взрыве гранаты в Ставрополе

Появилось видео взрыва на улице Чехова в Ставрополе во время которого погиб первый заместитель главы города, ветеран специальной военной операции и участник программы «Время Героев» Заур Гурциев.

«Момент взрыва, в результате которого погиб первый замглавы Ставрополя», — отметил telegram-канал Baza, опубликовав кадры происшествия. Судя по записям камер наблюдения, незадолго до инцидента к Гурциеву подошел неизвестный мужчина с сумкой, после чего на месте встречи произошла детонация. В результате взрыва Гурциев получил травмы, несовместимые с жизнью.

В Ставрополе в ночь на 29 мая в результате взрыва на улице Чехова погиб первый заместитель главы города, ветеран специальной военной операции и участник программы «Время Героев» Заур Гурциев. О трагедии сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, отметив, что сейчас на месте происшествия работают следственные органы, одна из основных версий случившегося — террористический акт.

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Появилось видео взрыва на улице Чехова в Ставрополе во время которого погиб первый заместитель главы города, ветеран специальной военной операции и участник программы «Время Героев» Заур Гурциев. «Момент взрыва, в результате которого погиб первый замглавы Ставрополя», — отметил telegram-канал Baza, опубликовав кадры происшествия. Судя по записям камер наблюдения, незадолго до инцидента к Гурциеву подошел неизвестный мужчина с сумкой, после чего на месте встречи произошла детонация. В результате взрыва Гурциев получил травмы, несовместимые с жизнью. В Ставрополе в ночь на 29 мая в результате взрыва на улице Чехова погиб первый заместитель главы города, ветеран специальной военной операции и участник программы «Время Героев» Заур Гурциев. О трагедии сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, отметив, что сейчас на месте происшествия работают следственные органы, одна из основных версий случившегося — террористический акт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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