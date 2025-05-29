Ветеран СВО погиб при взрыве гранаты у жилого дома в Ставрополе: власти рассматривают версию теракта

Ветеран СВО Заур Гурциев погиб при взрыве гранаты в Ставрополе
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Неизвестный взорвал гранату у жилого дома в Ставрополе
Неизвестный взорвал гранату у жилого дома в Ставрополе Фото:

В Ставрополе при ночном взрыве гранаты на улице Чехова погиб ветеран СВО Заур Гурциев, участвовавший в программе «Время Героев». О гибели сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем telegram-канале, выразив соболезнования семье погибшего. На месте происшествия проводятся следственные действия, одна из версий — теракт. Подробнее о взрыве и личности ветерана — в материале URA.RU.

Гибель ветерана СВО в Ставрополе

В Ставрополе при ночном взрыве гранаты улице Чехова погиб ветеран СВО Заур Гурциев, участвовавший в программе «Время Героев». О гибели сообщил Губернатор Владимир Владимиров сообщил в своем telegram-канале. Губернатор также выразил соболезнования семье погибшего.

Допускается, что был теракт

На месте происшествия проводятся следственные действия. Владимиров заявил, что одна из версий случившегося — теракт, совершенный украинской стороной.

Мэр города Иван Ульяченко сообщил, что в результате хлопка погибли два человека. По его словам, жилое здание не получило видимых повреждений, однако несколько автомобилей оказались повреждены, а все экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия.

На месте происшествия работает следственная группа под руководством и.о. главы краевого управления СК России Владимира Хорольского. Специалисты осматривают территорию, назначают экспертизы и отрабатывают все версии случившегося. Ход следствия находится на особом контроле у временного руководителя регионального следственного управления.

Что известно о погибшем офицере Зауре Гурциеве

Кадровый офицер Заур Гурциев посвятил жизнь военной службе, отправился в 2022 году на СВО. Награжден орденами Мужества и «За военные заслуги», медалями «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, Жукова и Суворова. После возвращения он присоединился к президентской программе «Время Героев». Начал стажировку в органах власти Ставрополя и с сентября 2024 года занимает пост первого заместителя главы города. 

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В Ставрополе при ночном взрыве гранаты на улице Чехова погиб ветеран СВО Заур Гурциев, участвовавший в программе «Время Героев». О гибели сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем telegram-канале, выразив соболезнования семье погибшего. На месте происшествия проводятся следственные действия, одна из версий — теракт. Подробнее о взрыве и личности ветерана — в материале URA.RU. Гибель ветерана СВО в Ставрополе В Ставрополе при ночном взрыве гранаты улице Чехова погиб ветеран СВО Заур Гурциев, участвовавший в программе «Время Героев». О гибели сообщил Губернатор Владимир Владимиров сообщил в своем telegram-канале. Губернатор также выразил соболезнования семье погибшего. Допускается, что был теракт На месте происшествия проводятся следственные действия. Владимиров заявил, что одна из версий случившегося — теракт, совершенный украинской стороной. Мэр города Иван Ульяченко сообщил, что в результате хлопка погибли два человека. По его словам, жилое здание не получило видимых повреждений, однако несколько автомобилей оказались повреждены, а все экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия. На месте происшествия работает следственная группа под руководством и.о. главы краевого управления СК России Владимира Хорольского. Специалисты осматривают территорию, назначают экспертизы и отрабатывают все версии случившегося. Ход следствия находится на особом контроле у временного руководителя регионального следственного управления. Что известно о погибшем офицере Зауре Гурциеве Кадровый офицер Заур Гурциев посвятил жизнь военной службе, отправился в 2022 году на СВО. Награжден орденами Мужества и «За военные заслуги», медалями «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, Жукова и Суворова. После возвращения он присоединился к президентской программе «Время Героев». Начал стажировку в органах власти Ставрополя и с сентября 2024 года занимает пост первого заместителя главы города. 
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