28 мая 2025

Свердловские власти взяли семьи цыган под жесткий контроль

Скопления цыган замечены в 12 свердловских городах
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Цыгане. Челябинск., цыгане
Власти будут контролировать цыганских детей (архивное фото) Фото:

В Свердловской области введены дополнительные меры по контролю за детьми из цыганских семей. Об этом сообщил врио губернатора Денис Паслер во время рабочей встречи с заместителем руководителя администрации президента РФ Магомедсаламом Магомедовым в Магнитогорске, передает корреспондент URA.RU.

«Согласно данным из органов местного самоуправления, в регионе проживает около 3600 человек цыганской национальности. Компактное проживание отмечено в 12 муниципальных образованиях. Во взаимодействии с правоохранительными органами приняты дополнительные меры, касающиеся контроля посещаемость школ детьми из цыганских семей и обеспечения работы с семьями. 26 мая 2025 года тема социально-экономической адаптации цыган [была] рассмотрена на заседании региональной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений», — отметил глава региона.

В Магнитогорске проходит семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти субъектов РФ по реализации Стратегии государственной национальной политики РФ»
В Магнитогорске проходит семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти субъектов РФ по реализации Стратегии государственной национальной политики РФ»
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В Свердловской области введены дополнительные меры по контролю за детьми из цыганских семей. Об этом сообщил врио губернатора Денис Паслер во время рабочей встречи с заместителем руководителя администрации президента РФ Магомедсаламом Магомедовым в Магнитогорске, передает корреспондент URA.RU. «Согласно данным из органов местного самоуправления, в регионе проживает около 3600 человек цыганской национальности. Компактное проживание отмечено в 12 муниципальных образованиях. Во взаимодействии с правоохранительными органами приняты дополнительные меры, касающиеся контроля посещаемость школ детьми из цыганских семей и обеспечения работы с семьями. 26 мая 2025 года тема социально-экономической адаптации цыган [была] рассмотрена на заседании региональной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений», — отметил глава региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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