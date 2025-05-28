Свердловские власти взяли семьи цыган под жесткий контроль

Скопления цыган замечены в 12 свердловских городах

29 мая 2025 в 13:13 Размер текста - 17 +

Власти будут контролировать цыганских детей (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области введены дополнительные меры по контролю за детьми из цыганских семей. Об этом сообщил врио губернатора Денис Паслер во время рабочей встречи с заместителем руководителя администрации президента РФ Магомедсаламом Магомедовым в Магнитогорске, передает корреспондент URA.RU. «Согласно данным из органов местного самоуправления, в регионе проживает около 3600 человек цыганской национальности. Компактное проживание отмечено в 12 муниципальных образованиях. Во взаимодействии с правоохранительными органами приняты дополнительные меры, касающиеся контроля посещаемость школ детьми из цыганских семей и обеспечения работы с семьями. 26 мая 2025 года тема социально-экономической адаптации цыган [была] рассмотрена на заседании региональной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений», — отметил глава региона. В Магнитогорске проходит семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти субъектов РФ по реализации Стратегии государственной национальной политики РФ» Фото: telegram-канал уральского полпредства «УрФО_ИНФО» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области введены дополнительные меры по контролю за детьми из цыганских семей. Об этом сообщил врио губернатора Денис Паслер во время рабочей встречи с заместителем руководителя администрации президента РФ Магомедсаламом Магомедовым в Магнитогорске, передает корреспондент URA.RU. «Согласно данным из органов местного самоуправления, в регионе проживает около 3600 человек цыганской национальности. Компактное проживание отмечено в 12 муниципальных образованиях. Во взаимодействии с правоохранительными органами приняты дополнительные меры, касающиеся контроля посещаемость школ детьми из цыганских семей и обеспечения работы с семьями. 26 мая 2025 года тема социально-экономической адаптации цыган [была] рассмотрена на заседании региональной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений», — отметил глава региона.