В Первоуральске наказали девочку, которую зверски избила 13-летняя школьница

29 мая 2025 в 13:42 Размер текста - 17 +

Пострадавшая теперь боится возвращаться в Первоуральск (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета 12-летнюю школьницу жестоко избили в Первоуральске В Первоуральске (Свердловская область) сотрудники ПДН поставили на учет 12-летнюю школьницу, которую зверски избила 13-летняя девочка. Информацию URA.RU сообщил источник в силовой среде. «Поставили на учет из-за бранных слов, которые она говорила в адрес другой девочки. Думаю, ее скоро снимут с учета», — сказал собеседник агентства. Подруга потерпевшей отмечает, что некоторые свидетели инцидента сейчас на ее стороне. Девочку поддерживают. В пресс-службе городской полиции попросили URA.RU обратиться в областное СУ СК. Ответ от ведомства ожидается. Девочку избили 18 мая на Хромпике на прогулке с друзьями. На детской площадке на нее внезапно накинулась 13-летняя знакомая, которая стала избивать ее по лицу руками и ногами. Кроме того, она пыталась выдавить ей глаза. Издевательства записывали на камеру. Позже кадры разлетелись по Сети. Школьница-агрессор подумала, что потерпевшая якобы оскорбила ее умершую маму. СКР возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. Все новости по теме — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Первоуральске (Свердловская область) сотрудники ПДН поставили на учет 12-летнюю школьницу, которую зверски избила 13-летняя девочка. Информацию URA.RU сообщил источник в силовой среде. «Поставили на учет из-за бранных слов, которые она говорила в адрес другой девочки. Думаю, ее скоро снимут с учета», — сказал собеседник агентства. Подруга потерпевшей отмечает, что некоторые свидетели инцидента сейчас на ее стороне. Девочку поддерживают. В пресс-службе городской полиции попросили URA.RU обратиться в областное СУ СК. Ответ от ведомства ожидается. Девочку избили 18 мая на Хромпике на прогулке с друзьями. На детской площадке на нее внезапно накинулась 13-летняя знакомая, которая стала избивать ее по лицу руками и ногами. Кроме того, она пыталась выдавить ей глаза. Издевательства записывали на камеру. Позже кадры разлетелись по Сети. Школьница-агрессор подумала, что потерпевшая якобы оскорбила ее умершую маму. СКР возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.