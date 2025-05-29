Погибший от взрыва в Ставрополе ветеран СВО внесен в базу Миротворца

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Гурциев был занесен в список за участие в боевых действиях против Украины
Гурциев был занесен в список за участие в боевых действиях против Украины Фото:
новость из сюжета
Ветеран СВО погиб при взрыве гранаты в Ставрополе

Первый заместитель главы администрации Ставрополя и ветеран специальной военной операции, погибший в результате взрыва, Заур Гурциев, был внесен в базу данных сайта «Миротворец». Соответствующая информация опубликована на портале.

Согласно данным сайта «Миротворец», Гурциев был занесен в список за участие в боевых действиях против Украины. На портале опубликованы его домашний адрес и номер телефона. Пресс-служба администрации города ранее сообщала, что Гурциев служил в Вооруженных силах Российской Федерации с 2007 года. За время службы он был удостоен ряда государственных наград: ордена Мужества, медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медали Суворова и медали Жукова.

Скандально известный сайт «Миротворец» был создан в 2014 году и позиционирует себя как ресурс по установлению личностей лиц, которые, по мнению авторов, угрожают национальной безопасности Украины. За годы существования в базу сайта попали журналисты, артисты, политики и другие лица, посещавшие Крым, Донбасс или высказывавшие позиции, не совпадающие с позицией украинских властей.

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Первый заместитель главы администрации Ставрополя и ветеран специальной военной операции, погибший в результате взрыва, Заур Гурциев, был внесен в базу данных сайта «Миротворец». Соответствующая информация опубликована на портале. Согласно данным сайта «Миротворец», Гурциев был занесен в список за участие в боевых действиях против Украины. На портале опубликованы его домашний адрес и номер телефона. Пресс-служба администрации города ранее сообщала, что Гурциев служил в Вооруженных силах Российской Федерации с 2007 года. За время службы он был удостоен ряда государственных наград: ордена Мужества, медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медали Суворова и медали Жукова. Скандально известный сайт «Миротворец» был создан в 2014 году и позиционирует себя как ресурс по установлению личностей лиц, которые, по мнению авторов, угрожают национальной безопасности Украины. За годы существования в базу сайта попали журналисты, артисты, политики и другие лица, посещавшие Крым, Донбасс или высказывавшие позиции, не совпадающие с позицией украинских властей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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