Паслер утвердил отставку свердловского министра

Глава свердловского министерства инвестиций Вадим Третьяков покинет правительство через неделю. Об этом URA.RU сообщил информированный источник.
«Полномочия Третьякова истекают 6 июня. Документы [врио губернатора Денис] Паслер подписал», — уточнил собеседник. Сам Третьяков вопрос корреспондента по теме оставил без ответа.
О том, что он написал заявление по собственному, URA.RU первым сообщило накануне после заседания правительства, где Паслер разнес мининвест за слабую активность в привлечении бизнеса из других регионов РФ. «Я не вижу работы министерства инвестиций. От слова „совсем“», — сказал Паслер.
Третьякова, работавшего министром с марта 2023-го, сменит профильный замгубернатора Дмитрий Ионин. Он будет совмещать посты. В подобных амплуа у Паслера работали все заместители в Оренбурге.
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