28 мая 2025

Паслер утвердил отставку свердловского министра

Вадим Третьяков покинет мининвест Свердловской области 6 июня
© Служба новостей «URA.RU»
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День знаний в гимназии № 9. Екатеринбург , день знаний, третьяков вадим
Накануне Вадим Третьяков подвергся публичному разносу Фото:

Глава свердловского министерства инвестиций Вадим Третьяков покинет правительство через неделю. Об этом URA.RU сообщил информированный источник.

«Полномочия Третьякова истекают 6 июня. Документы [врио губернатора Денис] Паслер подписал», — уточнил собеседник. Сам Третьяков вопрос корреспондента по теме оставил без ответа.

О том, что он написал заявление по собственному, URA.RU первым сообщило накануне после заседания правительства, где Паслер разнес мининвест за слабую активность в привлечении бизнеса из других регионов РФ. «Я не вижу работы министерства инвестиций. От слова „совсем“», — сказал Паслер.

Третьякова, работавшего министром с марта 2023-го, сменит профильный замгубернатора Дмитрий Ионин. Он будет совмещать посты. В подобных амплуа у Паслера работали все заместители в Оренбурге.

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Глава свердловского министерства инвестиций Вадим Третьяков покинет правительство через неделю. Об этом URA.RU сообщил информированный источник. «Полномочия Третьякова истекают 6 июня. Документы [врио губернатора Денис] Паслер подписал», — уточнил собеседник. Сам Третьяков вопрос корреспондента по теме оставил без ответа. О том, что он написал заявление по собственному, URA.RU первым сообщило накануне после заседания правительства, где Паслер разнес мининвест за слабую активность в привлечении бизнеса из других регионов РФ. «Я не вижу работы министерства инвестиций. От слова „совсем“», — сказал Паслер. Третьякова, работавшего министром с марта 2023-го, сменит профильный замгубернатора Дмитрий Ионин. Он будет совмещать посты. В подобных амплуа у Паслера работали все заместители в Оренбурге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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