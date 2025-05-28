Политика Власть Паслер утвердил отставку свердловского министра Вадим Третьяков покинет мининвест Свердловской области 6 июня 29 мая 2025 в 13:10 Размер текста - 17 + Накануне Вадим Третьяков подвергся публичному разносу Фото: Илья Московец © URA.RU Глава свердловского министерства инвестиций Вадим Третьяков покинет правительство через неделю. Об этом URA.RU сообщил информированный источник. «Полномочия Третьякова истекают 6 июня. Документы [врио губернатора Денис] Паслер подписал», — уточнил собеседник. Сам Третьяков вопрос корреспондента по теме оставил без ответа. О том, что он написал заявление по собственному, URA.RU первым сообщило накануне после заседания правительства, где Паслер разнес мининвест за слабую активность в привлечении бизнеса из других регионов РФ. «Я не вижу работы министерства инвестиций. От слова „совсем“», — сказал Паслер. Третьякова, работавшего министром с марта 2023-го, сменит профильный замгубернатора Дмитрий Ионин. Он будет совмещать посты. В подобных амплуа у Паслера работали все заместители в Оренбурге. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Глава свердловского министерства инвестиций Вадим Третьяков покинет правительство через неделю. Об этом URA.RU сообщил информированный источник. «Полномочия Третьякова истекают 6 июня. Документы [врио губернатора Денис] Паслер подписал», — уточнил собеседник. Сам Третьяков вопрос корреспондента по теме оставил без ответа. О том, что он написал заявление по собственному, URA.RU первым сообщило накануне после заседания правительства, где Паслер разнес мининвест за слабую активность в привлечении бизнеса из других регионов РФ. «Я не вижу работы министерства инвестиций. От слова „совсем“», — сказал Паслер. Третьякова, работавшего министром с марта 2023-го, сменит профильный замгубернатора Дмитрий Ионин. Он будет совмещать посты. В подобных амплуа у Паслера работали все заместители в Оренбурге. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям