Губернатор устроил публичную порку свердловскому министру, он близок к отставке. Видео

Денис Паслер раскритиковал работу мининвеста

28 мая 2025 в 19:20 Размер текста - 17 +

Вадим Третьяков работает в правительстве с марта 2023-го Фото: Илья Московец © URA.RU Врио губернатора Денис Паслер публично раскритиковал свердловское министерство инвестиций, которое возглавляет Вадим Третьяков. Это произошло на заседании регионального правительства 28 мая. По данным URA.RU, в ближайшее время Третьяков может уйти в отставку. Паслер обозначил, что 90% инвестпроектов «либо не реализовались, либо [инвесторы] ушли, либо приморозились». «Я не вижу работы министерства инвестиций. От слова „совсем“», — сказал Паслер. «Мы можем рассказывать все, что угодно [о том, как мы] работу работаем, министерство у нас работает… Но я специально перепроверил все эти [инвестиционные] проекты, которые вы озвучивали. Да, те предприятия, которые в области работают, они работают, я согласен с вами полностью, но, как мы говорили, это не совсем наша заслуга. Это бизнес самостоятельно развивается с учетом того законодательства, которое имеет субъект, и, безусловно, планов развития компаний. А внешне работы нет», — добавил он. Видео с его выступлением опубликовано в telegram-канале губернатора. «Поручил министру инвестиций и развития Вадиму Валерьевичу Третьякову взять ситуацию под личный контроль и настроить работу министерства на привлечение внешних компаний в наш регион. Ответственность здесь должна быть персональной», — написал Паслер. Его низкая оценка работы Третьякова по привлечению не-свердловских бизнес-структур интересна тем, что министр всегда считался одним из рекордсменов по количеству командировок. Близкий к правительству источник URA.RU сообщил, что Третьяков якобы уже написал заявление по собственному. Получить его комментарий к моменту публикации не удалось — Третьяков на мероприятии. О том, что Паслер может сменить руководство в мининвесте, URA.RU сообщало еще в апреле. Тогда в кулуарах кабмина высказывались предположения, что новым министром может стать курирующий замгубернатора Дмитрий Ионин. «В целом это вписывается в управленческую логику Паслера, у которого все замы в Оренбурге (этим регионом он руководил с 2019 года — прим. URA.RU) совмещали посты», — объяснял один из собеседников агентства. В статусе министра Третьяков трудится с марта 2023 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио губернатора Денис Паслер публично раскритиковал свердловское министерство инвестиций, которое возглавляет Вадим Третьяков. Это произошло на заседании регионального правительства 28 мая. По данным URA.RU, в ближайшее время Третьяков может уйти в отставку. Паслер обозначил, что 90% инвестпроектов «либо не реализовались, либо [инвесторы] ушли, либо приморозились». «Я не вижу работы министерства инвестиций. От слова „совсем“», — сказал Паслер. «Мы можем рассказывать все, что угодно [о том, как мы] работу работаем, министерство у нас работает… Но я специально перепроверил все эти [инвестиционные] проекты, которые вы озвучивали. Да, те предприятия, которые в области работают, они работают, я согласен с вами полностью, но, как мы говорили, это не совсем наша заслуга. Это бизнес самостоятельно развивается с учетом того законодательства, которое имеет субъект, и, безусловно, планов развития компаний. А внешне работы нет», — добавил он. Видео с его выступлением опубликовано в telegram-канале губернатора. «Поручил министру инвестиций и развития Вадиму Валерьевичу Третьякову взять ситуацию под личный контроль и настроить работу министерства на привлечение внешних компаний в наш регион. Ответственность здесь должна быть персональной», — написал Паслер. Его низкая оценка работы Третьякова по привлечению не-свердловских бизнес-структур интересна тем, что министр всегда считался одним из рекордсменов по количеству командировок. Близкий к правительству источник URA.RU сообщил, что Третьяков якобы уже написал заявление по собственному. Получить его комментарий к моменту публикации не удалось — Третьяков на мероприятии. О том, что Паслер может сменить руководство в мининвесте, URA.RU сообщало еще в апреле. Тогда в кулуарах кабмина высказывались предположения, что новым министром может стать курирующий замгубернатора Дмитрий Ионин. «В целом это вписывается в управленческую логику Паслера, у которого все замы в Оренбурге (этим регионом он руководил с 2019 года — прим. URA.RU) совмещали посты», — объяснял один из собеседников агентства. В статусе министра Третьяков трудится с марта 2023 года.