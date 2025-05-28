Свердловчанин попал под суд, пропив зарплату, за которой следила жена

Жителя Нижнего Тагила осудили за ложный донос после того, как он попытался скрыть от жены зарплату, которую пропил за несколько дней. Для супруги мужчина придумал историю, согласно которой он передал 50 тысяч рублей знакомому и якобы тот перевел деньги другому человеку, рассказали в объединенной пресс-службе свердловских судов.
«Юрий К. получил заработную плату. Опасаясь, что через банковское приложение супруга отследит трату денег, он перевел 50000 рублей на банковский счет подвозившего его таксиста, который обналичил для него эти деньги», — пояснили там. После долгого загула, испугавшись женского гнева, мужчина рассказал супруге выдуманную историю. Для подтверждения он написал заявление в полицию.
Правоохранители быстро выяснили мотив мужа и отказали в заведении дела. Зато завели на Юрия за ложный донос. Несмотря на то, что мужчина полностью признал вину, суд назначил ему штраф в 25 тысяч рублей.
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