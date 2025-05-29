На Челябинскую область надвигается 32-градусная жара

В Челябинской области 30 мая ожидается до 32 градусов тепла. Об аномальной жаре предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«В Челябинской области 30 мая ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер неустойчивый, 1-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9-14 градусов, в горах и низинах до пяти градусов тепла, днём 27-3 градуса выше ноля», — говорится в сообщении метеорологов.
В Челябинске также не ожидается осадков, ночью около 11-13 тепла, днем до 31 градуса выше ноля. Согласно прогнозам синоптиков, аномальная жара с превышением среднеклиматической нормы на семь и более градусов продлится больше недели.
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