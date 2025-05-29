На Челябинскую область надвигается 32-градусная жара

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жаркая погода продлится несколько дней
Жаркая погода продлится несколько дней Фото:

В Челябинской области 30 мая ожидается до 32 градусов тепла. Об аномальной жаре предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«В Челябинской области 30 мая ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер неустойчивый, 1-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9-14 градусов, в горах и низинах до пяти градусов тепла, днём 27-3 градуса выше ноля», — говорится в сообщении метеорологов.

В Челябинске также не ожидается осадков, ночью около 11-13 тепла, днем до 31 градуса выше ноля. Согласно прогнозам синоптиков, аномальная жара с превышением среднеклиматической нормы на семь и более градусов продлится больше недели. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области 30 мая ожидается до 32 градусов тепла. Об аномальной жаре предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «В Челябинской области 30 мая ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер неустойчивый, 1-6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9-14 градусов, в горах и низинах до пяти градусов тепла, днём 27-3 градуса выше ноля», — говорится в сообщении метеорологов. В Челябинске также не ожидается осадков, ночью около 11-13 тепла, днем до 31 градуса выше ноля. Согласно прогнозам синоптиков, аномальная жара с превышением среднеклиматической нормы на семь и более градусов продлится больше недели. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...