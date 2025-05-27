27 мая 2025

Челябинцев предупредили об аномальной жаре

© Служба новостей «URA.RU»
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Температура будет превышать среднеклиматическую норму на семь и более градусов
Температура будет превышать среднеклиматическую норму на семь и более градусов Фото:

В Челябинской области с 28 мая по 2 июня ожидается аномально жаркая погода с превышением среднеклиматической нормы на семь и более градусов. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«С 28 мая по 2 июня в отдельных районах Челябинской области ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более», — отметили метеорологи. В целом очень жаркая погода продлится около пяти дней.

Синоптики говорили о жарком начале лета еще на минувшей неделе. Согласно долгосрочным прогнозам, в июне в Челябинске установится теплая погода с температурами около 25 градусов выше нуля. При этом ожидаются грозы и небольшие дожди, а ночные температуры могут быть довольно прохладными.

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В Челябинской области с 28 мая по 2 июня ожидается аномально жаркая погода с превышением среднеклиматической нормы на семь и более градусов. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «С 28 мая по 2 июня в отдельных районах Челябинской области ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более», — отметили метеорологи. В целом очень жаркая погода продлится около пяти дней. Синоптики говорили о жарком начале лета еще на минувшей неделе. Согласно долгосрочным прогнозам, в июне в Челябинске установится теплая погода с температурами около 25 градусов выше нуля. При этом ожидаются грозы и небольшие дожди, а ночные температуры могут быть довольно прохладными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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