Челябинцев предупредили об аномальной жаре

В Челябинской области с 28 мая по 2 июня ожидается аномально жаркая погода с превышением среднеклиматической нормы на семь и более градусов. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«С 28 мая по 2 июня в отдельных районах Челябинской области ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более», — отметили метеорологи. В целом очень жаркая погода продлится около пяти дней.
Синоптики говорили о жарком начале лета еще на минувшей неделе. Согласно долгосрочным прогнозам, в июне в Челябинске установится теплая погода с температурами около 25 градусов выше нуля. При этом ожидаются грозы и небольшие дожди, а ночные температуры могут быть довольно прохладными.
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