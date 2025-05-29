«Вопрос безопасности»: бразильский аналитик предположил цель наступления ВС РФ на Украине

Аналитик Лейрос: продвижение России на поле боя устранит угрозы от Украины
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ВС РФ могут взять Харьков и Одессу, допустил аналитик Лейрос
ВС РФ могут взять Харьков и Одессу, допустил аналитик Лейрос Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Продвижение российских войск на поле боя необходимо для устранения угроз, исходящих от Украины, и обеспечения безопасности российских территорий, заявил бразильский аналитик Лукас Лейрос. Автор подчеркивает, что историческая миссия России — гарантировать безопасность своего народа и городов.

«Если для этого потребуется взять Харьков, Одессу, Киев или Карпаты — пусть будет так», — цитирует Лейроса издание Strategic Culture, акцентируя внимание на необходимости предотвращения использования украинской территории в качестве базы для атак. Аналитик поясняет, что такие города, как Днепропетровск, Николаев и Одесса, исторически являющиеся российскими, в настоящее время используются для атак на Донбасс и гражданские суда, что требует принятия мер для защиты новых российских регионов и Крыма.

Заявление бразильского аналитика появилось на фоне продолжающихся боевых действий и дипломатических усилий по урегулированию конфликта. Ранее глава МИД Сергей Лавров анонсировал второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, где российская делегация намерена представить меморандум по мирному договору.

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Продвижение российских войск на поле боя необходимо для устранения угроз, исходящих от Украины, и обеспечения безопасности российских территорий, заявил бразильский аналитик Лукас Лейрос. Автор подчеркивает, что историческая миссия России — гарантировать безопасность своего народа и городов. «Если для этого потребуется взять Харьков, Одессу, Киев или Карпаты — пусть будет так», — цитирует Лейроса издание Strategic Culture, акцентируя внимание на необходимости предотвращения использования украинской территории в качестве базы для атак. Аналитик поясняет, что такие города, как Днепропетровск, Николаев и Одесса, исторически являющиеся российскими, в настоящее время используются для атак на Донбасс и гражданские суда, что требует принятия мер для защиты новых российских регионов и Крыма. Заявление бразильского аналитика появилось на фоне продолжающихся боевых действий и дипломатических усилий по урегулированию конфликта. Ранее глава МИД Сергей Лавров анонсировал второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, где российская делегация намерена представить меморандум по мирному договору.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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