Продвижение российских войск на поле боя необходимо для устранения угроз, исходящих от Украины, и обеспечения безопасности российских территорий, заявил бразильский аналитик Лукас Лейрос. Автор подчеркивает, что историческая миссия России — гарантировать безопасность своего народа и городов.
«Если для этого потребуется взять Харьков, Одессу, Киев или Карпаты — пусть будет так», — цитирует Лейроса издание Strategic Culture, акцентируя внимание на необходимости предотвращения использования украинской территории в качестве базы для атак. Аналитик поясняет, что такие города, как Днепропетровск, Николаев и Одесса, исторически являющиеся российскими, в настоящее время используются для атак на Донбасс и гражданские суда, что требует принятия мер для защиты новых российских регионов и Крыма.
Заявление бразильского аналитика появилось на фоне продолжающихся боевых действий и дипломатических усилий по урегулированию конфликта. Ранее глава МИД Сергей Лавров анонсировал второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, где российская делегация намерена представить меморандум по мирному договору.
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