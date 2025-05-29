Тюменские дружинники стали привлекаться к усмирению буйных соседей

Дружинники помогли тюменцу, которому мешала соседская музыка
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Помощь гражданам проводилась при участии полицейских
Помощь гражданам проводилась при участии полицейских Фото:

Тюменцы из «Русской дружины» откликнулись на просьбу о помощи жителя областной столицы, чья соседка по ночам систематически включала громкую музыку и мешала ему отдыхать. Об этом URA.RU рассказали дружинники.

«К нам обратился за помощью тюменец. Говорит, что у него соседка нарушает общественный порядок. Мы совместно с сотрудниками полиции посетили ее и провели профилактическую беседу», — отметили дружинники.

Они также добавили, что подобные выезды специалисты «Русской дружины» проводят регулярно. Иногда инициативу проявляют сотрудники полиции, а иногда — сами дружинники. Однако в любом из случаев они работают совместно с правоохранителями. 

Ранее сотрудники «Русской дружины» из Тюмени задержали молодого человека, который на пешеходной улице Дзержинского стрелял в воздух в толпе. Инцидент произошел во время рейда дружинников. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменцы из «Русской дружины» откликнулись на просьбу о помощи жителя областной столицы, чья соседка по ночам систематически включала громкую музыку и мешала ему отдыхать. Об этом URA.RU рассказали дружинники. «К нам обратился за помощью тюменец. Говорит, что у него соседка нарушает общественный порядок. Мы совместно с сотрудниками полиции посетили ее и провели профилактическую беседу», — отметили дружинники. Они также добавили, что подобные выезды специалисты «Русской дружины» проводят регулярно. Иногда инициативу проявляют сотрудники полиции, а иногда — сами дружинники. Однако в любом из случаев они работают совместно с правоохранителями.  Ранее сотрудники «Русской дружины» из Тюмени задержали молодого человека, который на пешеходной улице Дзержинского стрелял в воздух в толпе. Инцидент произошел во время рейда дружинников. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...