Тюменские дружинники стали привлекаться к усмирению буйных соседей

Тюменцы из «Русской дружины» откликнулись на просьбу о помощи жителя областной столицы, чья соседка по ночам систематически включала громкую музыку и мешала ему отдыхать. Об этом URA.RU рассказали дружинники.
«К нам обратился за помощью тюменец. Говорит, что у него соседка нарушает общественный порядок. Мы совместно с сотрудниками полиции посетили ее и провели профилактическую беседу», — отметили дружинники.
Они также добавили, что подобные выезды специалисты «Русской дружины» проводят регулярно. Иногда инициативу проявляют сотрудники полиции, а иногда — сами дружинники. Однако в любом из случаев они работают совместно с правоохранителями.
Ранее сотрудники «Русской дружины» из Тюмени задержали молодого человека, который на пешеходной улице Дзержинского стрелял в воздух в толпе. Инцидент произошел во время рейда дружинников.
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