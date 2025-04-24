Мужчина стрелял в воздух в толпе на пешеходной улице в Тюмени

В Тюмени на пешеходной улице Дзержинского молодой человек стрелял в воздух среди людей. Об этом в своих социальных сетях поделилась организация «Русская дружина».
«В этот раз людей на бульваре было очень много. И, к сожалению, не все граждане вели себя как подобает. Среди них и молодой человек, который в толпе стрелял в воздух из пневматического пистолета», — отметили дружинники.
Как заявляют специалисты, они задержали нарушителя спокойствия. Помимо него, во время очередного рейда, дружинники на пешеходной улице выявили распивавших спиртное тюменцев.
Ранее тюменские дружинники провели свой второй официальный рейд. URA.RU сопровождало их во время патрулирования. Подробности деятельности «Русской дружины» агентство отразило в этом материале.
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