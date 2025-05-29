Бастрыкин подгоняет челябинский следком с делом о смерти младенца

Глава СК РФ Александр Бастрыкин вновь запросил доклад по делу о смерти младенца в Челябинске, тело которого набили ветошью после смерти. Семья Ершовых заявила председателю ведомства, что расследование приняло затяжной характер, сообщает пресс-служба СК РФ.
«Бастрыкин вновь затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексея Шавкунова доклад о проведенном по уголовным делам комплексе следственных действий и об установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба СК РФ.
Расследование длится уже несколько лет. Родители считают, что в смерти их малыша виноваты врачи. С возобновлением следственных действий была проведена эксгумация. Тогда родители узнали, что тело набито ветошью. Они думают, что это было сделано для того, чтобы скрыть следы врачебной ошибки.
При этом, по данным URA.RU, по делу было проведено уже три посмертные экспертизы. После изъятия органов из тела в нем, по сути, ничего не осталось и пришлось использовать ветошь. Результаты исследований, в свою очередь, исключили вину врачей в смерти мальчика. Причиной стали тяжелые генетические заболевания.
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