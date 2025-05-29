МакSим грозит гигантскими штрафами: что в ее райдере перед концертом в Екатеринбурге

Среди требований МакSим оказались Maybach, охрана и запрет на алкоголь

29 мая 2025 в 14:36 Размер текста - 17 +

МакSим выступит в Преображенском парке 1 июня Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press Певица МакSим стала хедлайнером 20-летия Академического в Екатеринбурге. Чтобы организовать такой концерт, заказчику придется заплатить 4,5 млн рублей, предоставить Maybach, усиленную охрану и постараться избежать штрафов, которые могут достигать почти 800 тысяч рублей (например, за взятие автографа персоналом). URA.RU рассмотрело райдер любимицы футбольного клуба «Спартак». Певица просит предоставить ей билет в бизнес-класс в первом ряду у окна, встречать должен черный Mercedes-Benz S223/222 Maybach, Audi A8 Long или BMW 7 Long, машина не старше 2019 года выпуска, с тонированными стеклами. В салоне должна быть минеральная вода без газа (Vittel или Evian), полуторное одеяло, подушка в наволочке. Для проживания артистки стоит выбирать двухкомнатный номер категории люкс с ванной в пятизвездочном отеле. В комнате должны быть премиальная вода без газа и мини-бар без алкоголя. Здесь же стоит оборудовать гримерную зону, на ней оставить лак для волос (только зарубежных производителей), профессиональный фен для волос, бумажные и влажные салфетки, ватные палочки и диски. Стилиста нужно поселить на одном этаже с певицей. Любые встречи, посылки и подарки МакSим согласуются с директором, а с сотрудниками отеля проводят специальный инструктаж. Особое внимание уделяется безопасности на концертной площадке. У гримерки певицы и ее коллектива должно быть два сотрудника службы охраны, у сцены — от шести до 15 человек, от четырех до шести охранников — для прибытия и отъезда артиста и коллектива с площадки. Кроме этого, на концерте нужно присутствовать полиции. Что касается наполнения гримерки, то организаторам заранее нужно прислать директору фотографии и планы комнаты. Внутри должны быть: диван, кресло, плотные шторы, зеркало во весь рост, гримерный стол, настольная лампа яркого света, бытовой обогреватель, средства для укладки волос, белые махровые полотенца, халат и одноразовые тапочки высокого качества. Для МакSим стоит подготовить кейтеринг ресторанного уровня. Обязательно наличие жидкого меда, орехов (миндаль, фундук, арахис), фруктовой тарелки (яблоко, ананас, киви, банан, мандарины, виноград, арбуз), садовой малины, двух тарелок канапе (мясных, сырных, рыбных и овощных), бананового или соевого молока, сока (томатного, апельсинового, яблочного), двух стаканов горячего капучино на банановом молоке — его подают певице за два часа до начала выступления. Дополнительно следует оставить минеральную воду премиум-класса в стекле, пакетированный черный и зеленый чай, мелко нарезанный или перетертый свежий имбирь, нарезанный лимон. Организаторы могут и попасть на штрафы. Например, за неудобные перелеты с пересадками или дешевыми авиалиниями — 5000-10000 долларов (примерно 398000-796000 рублей), кейтеринг не по райдеру — 2000 долларов (около 159 тысяч рублей), технические проблемы во время концерта и несогласованная фото- и видеосъемка — 5000-10000 долларов. На штраф можно нарваться даже из-за назойливого персонала, попытку взять автограф или сфотографироваться с певицей — также 5000-10000 долларов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица МакSим стала хедлайнером 20-летия Академического в Екатеринбурге. Чтобы организовать такой концерт, заказчику придется заплатить 4,5 млн рублей, предоставить Maybach, усиленную охрану и постараться избежать штрафов, которые могут достигать почти 800 тысяч рублей (например, за взятие автографа персоналом). URA.RU рассмотрело райдер любимицы футбольного клуба «Спартак». Певица просит предоставить ей билет в бизнес-класс в первом ряду у окна, встречать должен черный Mercedes-Benz S223/222 Maybach, Audi A8 Long или BMW 7 Long, машина не старше 2019 года выпуска, с тонированными стеклами. В салоне должна быть минеральная вода без газа (Vittel или Evian), полуторное одеяло, подушка в наволочке. Для проживания артистки стоит выбирать двухкомнатный номер категории люкс с ванной в пятизвездочном отеле. В комнате должны быть премиальная вода без газа и мини-бар без алкоголя. Здесь же стоит оборудовать гримерную зону, на ней оставить лак для волос (только зарубежных производителей), профессиональный фен для волос, бумажные и влажные салфетки, ватные палочки и диски. Стилиста нужно поселить на одном этаже с певицей. Любые встречи, посылки и подарки МакSим согласуются с директором, а с сотрудниками отеля проводят специальный инструктаж. Особое внимание уделяется безопасности на концертной площадке. У гримерки певицы и ее коллектива должно быть два сотрудника службы охраны, у сцены — от шести до 15 человек, от четырех до шести охранников — для прибытия и отъезда артиста и коллектива с площадки. Кроме этого, на концерте нужно присутствовать полиции. Что касается наполнения гримерки, то организаторам заранее нужно прислать директору фотографии и планы комнаты. Внутри должны быть: диван, кресло, плотные шторы, зеркало во весь рост, гримерный стол, настольная лампа яркого света, бытовой обогреватель, средства для укладки волос, белые махровые полотенца, халат и одноразовые тапочки высокого качества. Для МакSим стоит подготовить кейтеринг ресторанного уровня. Обязательно наличие жидкого меда, орехов (миндаль, фундук, арахис), фруктовой тарелки (яблоко, ананас, киви, банан, мандарины, виноград, арбуз), садовой малины, двух тарелок канапе (мясных, сырных, рыбных и овощных), бананового или соевого молока, сока (томатного, апельсинового, яблочного), двух стаканов горячего капучино на банановом молоке — его подают певице за два часа до начала выступления. Дополнительно следует оставить минеральную воду премиум-класса в стекле, пакетированный черный и зеленый чай, мелко нарезанный или перетертый свежий имбирь, нарезанный лимон. Организаторы могут и попасть на штрафы. Например, за неудобные перелеты с пересадками или дешевыми авиалиниями — 5000-10000 долларов (примерно 398000-796000 рублей), кейтеринг не по райдеру — 2000 долларов (около 159 тысяч рублей), технические проблемы во время концерта и несогласованная фото- и видеосъемка — 5000-10000 долларов. На штраф можно нарваться даже из-за назойливого персонала, попытку взять автограф или сфотографироваться с певицей — также 5000-10000 долларов.