Курганец расфасовал по сверткам метиловый эфир, за что ему грозит 20 лет колонии

В Кургане сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД задержали 25-летнего местного жителя. Он подозревается в распространения метилового эфира по «закладкам». Об этом сообщает полиция Курганской области в своем tg-канале.
«По имеющейся информации, злоумышленник занимался сбытом запрещенных веществ, путем тайниковых „закладок“. Девять свертков с веществом, которые также были обнаружены и изъяты, гражданин выкинул в сторону, заметив приближающихся полицейских... Изъятое вещество является наркотическим средством — метиловый эфир, массой порядка семи грамм», — подчеркнули полицейские.
Кроме того, мужчина был ранее судим. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, связанных с покушением на незаконное производство и сбыт наркотиков в крупном размере. По решению суда фигуранту избрали меру пресечения в виде ареста. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее в Курганской области были задержаны двое подростков, которых также обвиняют в попытке сбыта наркотиков через «закладки» — молодому человеку и 16-летней девушке инкриминируют аналогичное преступление, совершенное в феврале 2025 года. Уголовное дело по этому факту уже направлено в суд, а санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
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