28 мая 2025

Тюменские власти объединились с полицией, чтобы бороться с нелегальными мигрантами

В Тюменской области ведут борьбу с нелегальными мигрантами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Тюменской области следят за межнациональными конфликтами
В Тюменской области следят за межнациональными конфликтами Фото:

Власти Тюменской области совместно с полицией ведут системную работу по пресечению нелегальной миграции и оперативному реагированию на инциденты в сфере межнациональных отношений. Об этом глава региона Александр Моор сообщил в своем telegram-канале. Он добавил, что 83% жителей региона положительно оценивают ситуацию в сфере межнациональных отношений.

«Правительство региона на постоянной основе взаимодействует с органами внутренних дел и работодателями для пресечения нелегальной миграции. Вместе с правоохранителями мы оперативно реагируем на любые инциденты в сфере межнациональных отношений», — указал в публикации губернатор Тюменской области.

Он добавил, что большинство таких конфликтов носят бытовой характер. И не связаны с межнациональными отношениями.

По данным Федерального агентства по делам национальностей, положительно оценивают ситуацию в сфере межнациональных отношений 83% жителей Тюменской области. Этот показатель является одним из лучших в Уральском федеральном округе — регион занимает второе место среди субъектов округа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Тюменской области совместно с полицией ведут системную работу по пресечению нелегальной миграции и оперативному реагированию на инциденты в сфере межнациональных отношений. Об этом глава региона Александр Моор сообщил в своем telegram-канале. Он добавил, что 83% жителей региона положительно оценивают ситуацию в сфере межнациональных отношений. «Правительство региона на постоянной основе взаимодействует с органами внутренних дел и работодателями для пресечения нелегальной миграции. Вместе с правоохранителями мы оперативно реагируем на любые инциденты в сфере межнациональных отношений», — указал в публикации губернатор Тюменской области. Он добавил, что большинство таких конфликтов носят бытовой характер. И не связаны с межнациональными отношениями. По данным Федерального агентства по делам национальностей, положительно оценивают ситуацию в сфере межнациональных отношений 83% жителей Тюменской области. Этот показатель является одним из лучших в Уральском федеральном округе — регион занимает второе место среди субъектов округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...