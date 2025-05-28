Тюменские власти объединились с полицией, чтобы бороться с нелегальными мигрантами

Власти Тюменской области совместно с полицией ведут системную работу по пресечению нелегальной миграции и оперативному реагированию на инциденты в сфере межнациональных отношений. Об этом глава региона Александр Моор сообщил в своем telegram-канале. Он добавил, что 83% жителей региона положительно оценивают ситуацию в сфере межнациональных отношений.
«Правительство региона на постоянной основе взаимодействует с органами внутренних дел и работодателями для пресечения нелегальной миграции. Вместе с правоохранителями мы оперативно реагируем на любые инциденты в сфере межнациональных отношений», — указал в публикации губернатор Тюменской области.
Он добавил, что большинство таких конфликтов носят бытовой характер. И не связаны с межнациональными отношениями.
По данным Федерального агентства по делам национальностей, положительно оценивают ситуацию в сфере межнациональных отношений 83% жителей Тюменской области. Этот показатель является одним из лучших в Уральском федеральном округе — регион занимает второе место среди субъектов округа.
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