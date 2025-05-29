Ямальскую экономику ожидают сложности из-за запретов для мигрантов

Губернатор ЯНАО Артюхов выступил с докладом в Магнитогорске
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов принял участие в семинаре-совещании по межнациональной политике в Магнитогорске
Дмитрий Артюхов принял участие в семинаре-совещании по межнациональной политике в Магнитогорске Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил о сложностях, которые ждут регион из-за веденных ограничений на использование труда мигрантов в различных отраслях экономики. По словам главы округа, в результате гастарбайтерам будет разрешено работать только в строительстве и ТЭК.

«Уже через два дня под запретом будет общепит и транспорт, а с сентября — торговля: мы дали бизнесу время адаптироваться. С экономикой будут сложности, но мы их преодолеем», — заверил Артюхов, выступая с докладом на семинаре-совещании по реализации межнациональной политике, который проходит в Магнитогорске (Челябинская область). 

По словам ямальского губернатора, уже с сентября работа трудовым мигрантам будет разрешена только в строительстве и ТЭК. При этом в регионе заинтересованы опытом Москвы, а ужесточение не означает, что мигранты будут немедленно выдворяться, отметил Артюхов.

Глава региона пояснил, что Ямал, по сути, представляет собой «большой межнациональный котел», где живут не только коренные ямальцы, но и те, кто приехал со всех концов страны осваивать нефтегазовые богатства севере, а также их дети и внуки. Как и все регионы, Ямал испытывает определенное напряжение в отношениях с приезжими, от которых требуется соблюдений принятых норм и уважения к местной культуре.

Ограничения на привлечение иностранных работников в ЯНАО начали вводить поэтапно с весны 2025 года: к концу мая и началу июня бизнес в большинстве отраслей должен был сократить число мигрантов до установленных лимитов, а для сферы торговли крайний срок установлен на 1 сентября. Ранее в регионе уже отмечали сокращение числа мигрантов и кадровый дефицит, что стало предметом обсуждения в Заксобрании ЯНАО.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил о сложностях, которые ждут регион из-за веденных ограничений на использование труда мигрантов в различных отраслях экономики. По словам главы округа, в результате гастарбайтерам будет разрешено работать только в строительстве и ТЭК. «Уже через два дня под запретом будет общепит и транспорт, а с сентября — торговля: мы дали бизнесу время адаптироваться. С экономикой будут сложности, но мы их преодолеем», — заверил Артюхов, выступая с докладом на семинаре-совещании по реализации межнациональной политике, который проходит в Магнитогорске (Челябинская область).  По словам ямальского губернатора, уже с сентября работа трудовым мигрантам будет разрешена только в строительстве и ТЭК. При этом в регионе заинтересованы опытом Москвы, а ужесточение не означает, что мигранты будут немедленно выдворяться, отметил Артюхов. Глава региона пояснил, что Ямал, по сути, представляет собой «большой межнациональный котел», где живут не только коренные ямальцы, но и те, кто приехал со всех концов страны осваивать нефтегазовые богатства севере, а также их дети и внуки. Как и все регионы, Ямал испытывает определенное напряжение в отношениях с приезжими, от которых требуется соблюдений принятых норм и уважения к местной культуре. Ограничения на привлечение иностранных работников в ЯНАО начали вводить поэтапно с весны 2025 года: к концу мая и началу июня бизнес в большинстве отраслей должен был сократить число мигрантов до установленных лимитов, а для сферы торговли крайний срок установлен на 1 сентября. Ранее в регионе уже отмечали сокращение числа мигрантов и кадровый дефицит, что стало предметом обсуждения в Заксобрании ЯНАО.
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