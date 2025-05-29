Курс доллара рухнул ниже 79 рублей впервые за два года

Внебиржевой курс доллара обвалился ниже 79 рублей, чего не наблюдалось с мая 2023 года. К 12:16 мск курс американской валюты зафиксировался на отметке в 78,93 рубля, потеряв 66 копеек по сравнению с предыдущим закрытием торгов, информирует РИА Новости.
Похожие тенденции наблюдаются и на мировых рынках: в начале 2025 года евро укрепился к доллару до 1,08, из-за планов ЕС нарастить госдолг и опасений по поводу экономической политики Трампа. Как отмечают аналитики, из-за угрозы торговых войн инвесторы начали переводить капиталы из доллара в другие активы.
«После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня», — отмечают эксперты РИА Новости, подчеркивая, что именно кросс-курс, рассчитываемый на основе пары доллар/юань и юань/рубль, является сейчас главным ориентиром. Это происходит в часы торгов юанем на Мосбирже, с 10:00 до 19:00 мск.
Укрепление рубля, по мнению экспертов, связано с рядом факторов, включая сокращение импорта и жесткую денежно-кредитную политику. При этом немаловажную роль играют «долларовые заначки» россиян, достигающие, по некоторым оценкам, 100 млрд долларов, что оказывает дополнительное давление на курс американской валюты.
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