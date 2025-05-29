Курс доллара рухнул ниже 79 рублей впервые за два года

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Американская валюта зафиксировалась на отметке в 78,93 рубля
Американская валюта зафиксировалась на отметке в 78,93 рубля Фото:

Внебиржевой курс доллара обвалился ниже 79 рублей, чего не наблюдалось с мая 2023 года. К 12:16 мск курс американской валюты зафиксировался на отметке в 78,93 рубля, потеряв 66 копеек по сравнению с предыдущим закрытием торгов, информирует РИА Новости.

Похожие тенденции наблюдаются и на мировых рынках: в начале 2025 года евро укрепился к доллару до 1,08, из-за планов ЕС нарастить госдолг и опасений по поводу экономической политики Трампа. Как отмечают аналитики, из-за угрозы торговых войн инвесторы начали переводить капиталы из доллара в другие активы.

«После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня», — отмечают эксперты РИА Новости, подчеркивая, что именно кросс-курс, рассчитываемый на основе пары доллар/юань и юань/рубль, является сейчас главным ориентиром. Это происходит в часы торгов юанем на Мосбирже, с 10:00 до 19:00 мск.

Укрепление рубля, по мнению экспертов, связано с рядом факторов, включая сокращение импорта и жесткую денежно-кредитную политику. При этом немаловажную роль играют «долларовые заначки» россиян, достигающие, по некоторым оценкам, 100 млрд долларов, что оказывает дополнительное давление на курс американской валюты.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Внебиржевой курс доллара обвалился ниже 79 рублей, чего не наблюдалось с мая 2023 года. К 12:16 мск курс американской валюты зафиксировался на отметке в 78,93 рубля, потеряв 66 копеек по сравнению с предыдущим закрытием торгов, информирует РИА Новости. Похожие тенденции наблюдаются и на мировых рынках: в начале 2025 года евро укрепился к доллару до 1,08, из-за планов ЕС нарастить госдолг и опасений по поводу экономической политики Трампа. Как отмечают аналитики, из-за угрозы торговых войн инвесторы начали переводить капиталы из доллара в другие активы. «После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня», — отмечают эксперты РИА Новости, подчеркивая, что именно кросс-курс, рассчитываемый на основе пары доллар/юань и юань/рубль, является сейчас главным ориентиром. Это происходит в часы торгов юанем на Мосбирже, с 10:00 до 19:00 мск. Укрепление рубля, по мнению экспертов, связано с рядом факторов, включая сокращение импорта и жесткую денежно-кредитную политику. При этом немаловажную роль играют «долларовые заначки» россиян, достигающие, по некоторым оценкам, 100 млрд долларов, что оказывает дополнительное давление на курс американской валюты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...