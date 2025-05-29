ВС РФ освободили сразу три населенных пункта

Российские войска освободили сразу три населенных пункта — Строевку в Харьковской области, а также Гнатовку и Шевченко Первое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Группировка „Запад“ освободила Строевку в Харьковской области. Подразделения группировки „Южная“ взяли под контроль Гнатовку в ДНР, а „Центр“ освободил там же населенный пункт Шевченко Первое», — говорится в telegram-канале ведомства.
По данным Минобороны, при освобождении этих населенных пунктов российские военные нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины в районе Купянска, Глущенково (Харьковская область) и Карповки, Редкодуба, Кировска (ДНР). Кроме того, они уничтожили более 800 украинских военнослужащих, а также их технику и склады боеприпасов. В том числе среди потерь ВСУ числятся боевые бронированные машины, автомобили, артиллерийское орудие и объекты военной инфраструктуры.
Ранее российские войска освободили Александрополь в ДНР, а также взяли под контроль ряд других территорий в регионе, включая Торское и Котляровку. С 10 по 16 мая группировки ВС РФ освободили шесть населенных пунктов, нанося удары по украинским военным объектам и отражая атаки с применением дронов и западных боеприпасов.
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