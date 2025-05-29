Депутаты отправили в отставку главу Лысьвы Пермского края

Никита Федосеев уходит
Глава Лысьвенского муниципального округа Пермского края Никита Федосеев работает на посту до 1 июня. Сегодня депутаты местной думы приняли его заявление об отставке.
«В Лысьве депутаты приняли отставку главы. Полномочия главы округа Никиты Федосеева прекратятся с 1 июня 2025 года», — сообщает telegram-канал Совета представительных органов муниципальных образований Прикамья.
Исполнять обязанности Федосеева будет замглавы округа по экономическим вопросам Александр Пермяков. Позже будет проведен конкурс на нового главу территории. Считается, что его выиграет Пермяков.
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