Шумных водителей захотели наказывать жестче: в Госдуме готовят новые штрафы

В Госдуме предложили в 40 раз повысить штраф за шумные автомобили
© Служба новостей «URA.RU»
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Россиянам придется заплатить в 40 раз больше за вождение шумных автомобилей
Россиянам придется заплатить в 40 раз больше за вождение шумных автомобилей Фото:

Депутаты Госдумы предложили увеличить в 40 раз штраф для владельцев автомобилей и другого транспорта, превышающих нормы шума и выбросов. В случае нарушения сумма штрафа может составить от 20 до 30 тысяч рублей.

«Так, в случае принятия законопроекта административный штраф на граждан составит 20 тыс. рублей, на должностных лиц от 20 до 30 тыс. рублей, что будет существенным взысканием и будет отвечать актуальной ситуации в обществе», — говорится в документе. Он опубликован на официальном сайте ГД. Авторы инициативы заявили, что текущие штрафы в 500-1000 рублей не стимулируют автомобилистов соблюдать экологические и акустические нормы. 

Однако правительство РФ раскритиковало проект, указав на отсутствие обоснования новых размеров штрафов и несоразмерность предлагаемых санкций. В кабмине подчеркнули, что простое увеличение штрафов не приведет к снижению числа нарушений и предложили рассматривать вопрос комплексно.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект, ужесточающий ответственность за вождение под влиянием лекарств, ухудшающих реакцию. Так, водителям за это грозит лишение прав на 1,5 года и штраф 45 тысяч рублей. Новые нормы касаются препаратов с кодеином, фенобарбиталом и другими седативными средствами, независимо от дозы или рецепта. В случае принятия закона будет создан реестр опасных лекарств. Эксперт Петр Шкуматов порекомендовал водителям внимательно изучать препараты, хранить рецепты и избегать вождения во время выведения веществ (кодеин — до 12 часов, фенобарбитал — до четырех суток).

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Депутаты Госдумы предложили увеличить в 40 раз штраф для владельцев автомобилей и другого транспорта, превышающих нормы шума и выбросов. В случае нарушения сумма штрафа может составить от 20 до 30 тысяч рублей. «Так, в случае принятия законопроекта административный штраф на граждан составит 20 тыс. рублей, на должностных лиц от 20 до 30 тыс. рублей, что будет существенным взысканием и будет отвечать актуальной ситуации в обществе», — говорится в документе. Он опубликован на официальном сайте ГД. Авторы инициативы заявили, что текущие штрафы в 500-1000 рублей не стимулируют автомобилистов соблюдать экологические и акустические нормы.  Однако правительство РФ раскритиковало проект, указав на отсутствие обоснования новых размеров штрафов и несоразмерность предлагаемых санкций. В кабмине подчеркнули, что простое увеличение штрафов не приведет к снижению числа нарушений и предложили рассматривать вопрос комплексно. Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект, ужесточающий ответственность за вождение под влиянием лекарств, ухудшающих реакцию. Так, водителям за это грозит лишение прав на 1,5 года и штраф 45 тысяч рублей. Новые нормы касаются препаратов с кодеином, фенобарбиталом и другими седативными средствами, независимо от дозы или рецепта. В случае принятия закона будет создан реестр опасных лекарств. Эксперт Петр Шкуматов порекомендовал водителям внимательно изучать препараты, хранить рецепты и избегать вождения во время выведения веществ (кодеин — до 12 часов, фенобарбитал — до четырех суток).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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