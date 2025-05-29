В Челябинске на время ремонта моста через реку Миасс изменятся маршруты востребованных трамваев

В Челябинске из-за капитального ремонта моста через реку Миасс в Металлургическом районе трамваи №№3, 9, 14, 18, 19, 20 изменят маршруты движения, а №10 отменят. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.
«В связи с капитальным ремонтом моста на улице Черкасской в Челябинске движение трамваев будет ограничено. Ограничения вводятся в два этапа», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Сначала трамваи направят по одному пути в реверсивном движении, в дальнейшем — будет обустроен временный мост. С 30 мая до 2 июня трамваи проследуют по маршрутам: №3 «Депо 2 — Автовокзал», №14, 19 «Депо 2 — Чичерина», №18 «Депо 2 — Чистопольская», №20 «Депо 2 — Областная больница». Трамвай №10 будет отменен.
Со 2 июня вагоны пустят в реверсивном режиме по одному пути, что ограничит пропускную способность участка. Трамвай №18 поедет от депо 2 до Чистопольской, №19 — от ЧМК до Коксохима (интервал движения составит 12-24 минуты), №20 — от депо 2 до Областной больницы.
Маршруты трамваев №3, №9 и №14 сохранятся в прежднем режиме, но изменится интервал движения. У трамваев №3 и №14 он составит 12 минут по будням и 14 минут по выходным, у трамвая №9 — 36 минут. Пассажиры могут воспользоваться автобусами — маршруты №№31, 41, 71 будут ходить чаще.
Со 2 июня по 31 августа остановку трамваев «Поселок Першино» временно перенесут на другую площадку. Она будет расположена на одноименной автобусной остановке, сообщили ранее в пресс-службе мэрии.
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