Ремонтом Красавинского моста в Перми займется компания из Москвы

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Ремонт предстоит на участке дороги Р-243 Кострома-Шарья-Киров-Пермь
Ремонт предстоит на участке дороги Р-243 Кострома-Шарья-Киров-Пермь Фото:

В Перми определили подрядчика для ремонта Красавинского моста — им стало московское ООО «Евротрансстрой». Стоимость работ составит 5,6 млрд рублей из федерального бюджета.

«Ремонт предстоит на участке дороги Р-243 Кострома-Шарья-Киров-Пермь. В рамках контракта подрядчик должен устранить выявленные дефекты и восстановить основные элементы сооружения. Работы стартуют в июне 2025 года, а завершить их планируется к 12 ноября 2027 года», —сказано в техзадании на портале госзакупок. 

После реконструкции, согласно проекту, пропускная способность моста увеличится. Поток автотранспорта по мосту за сутки должен вырасти с 55,1 тысяч до 69,6 тысяч единиц. При этом количество полос сохранится, их будет три. А ширина объекта вырастет с 17,7 метров до 26,8 метров.

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В Перми определили подрядчика для ремонта Красавинского моста — им стало московское ООО «Евротрансстрой». Стоимость работ составит 5,6 млрд рублей из федерального бюджета. «Ремонт предстоит на участке дороги Р-243 Кострома-Шарья-Киров-Пермь. В рамках контракта подрядчик должен устранить выявленные дефекты и восстановить основные элементы сооружения. Работы стартуют в июне 2025 года, а завершить их планируется к 12 ноября 2027 года», —сказано в техзадании на портале госзакупок.  После реконструкции, согласно проекту, пропускная способность моста увеличится. Поток автотранспорта по мосту за сутки должен вырасти с 55,1 тысяч до 69,6 тысяч единиц. При этом количество полос сохранится, их будет три. А ширина объекта вырастет с 17,7 метров до 26,8 метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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