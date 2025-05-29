Ремонтом Красавинского моста в Перми займется компания из Москвы

В Перми определили подрядчика для ремонта Красавинского моста — им стало московское ООО «Евротрансстрой». Стоимость работ составит 5,6 млрд рублей из федерального бюджета.
«Ремонт предстоит на участке дороги Р-243 Кострома-Шарья-Киров-Пермь. В рамках контракта подрядчик должен устранить выявленные дефекты и восстановить основные элементы сооружения. Работы стартуют в июне 2025 года, а завершить их планируется к 12 ноября 2027 года», —сказано в техзадании на портале госзакупок.
После реконструкции, согласно проекту, пропускная способность моста увеличится. Поток автотранспорта по мосту за сутки должен вырасти с 55,1 тысяч до 69,6 тысяч единиц. При этом количество полос сохранится, их будет три. А ширина объекта вырастет с 17,7 метров до 26,8 метров.
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